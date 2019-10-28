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Валерия и Агутин заступились за Гагарину после скандала из-за аранжировки «Кукушки» 

Teleprogramma.pro + ещё 4 26 минут назад
Звезды заступились за Гагарину после скандала
Фото: Teleprogramma.pro
Известные исполнители Валерия и Леонид Агутин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ встали на сторону Полины Гагариной в ее споре с Ольгой Кормухиной, которая обвинила победительницу проекта «Фабрика звезд-2» в краже своей аранжировки на песню Виктора Цоя «Кукушка». Сейчас Кормухина требует от Гагариной публичных извинений.
«Вы смеетесь что ли? Ей-то за что извиняться. Она потрясающе поет эту песню. Очень по-своему. Очень непохоже на Ольгу Кормухину. У Ольги потрясающая своя версия. Она блистательная певица, но они разные. Я не юрист, но мне странно, что артист всегда фигурирует. Здесь просто хотят поговорить об этом громко, что мне совсем не нравится», — сказала Валерия.
«Она артист, который был приглашен для кино. Она не делала аранжировку. Ее просто обязаны выручить люди, которые вынудили ее сниматься. Да у меня половину творчества украли. Аранжировщик, который ушел от меня, потом работал с Овсиенко, Киркоровым, Аллегровой. Прямо другим артистам отдавались мои аранжировки. Ну что мне, на всех подавать в суд?» — резонно заметил Леонид Агутин.
А вот певец Александр Маршал поддержал Кормухину. «Я бы, во-первых, так не поступил в жизни своей. Если бы я знал, что это чья-то аранжировка. Неужели трудно сделать свою? Это же не вопрос, правильно. Если это так, то можно как-то разобраться с этим делом. Извиниться», — заявил музыкант.
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Теги:
Звёзды , Леонид Агутин , Александр Маршал , Виктор Цой , Полина Гагарина , НТВ
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