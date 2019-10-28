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Харламов прокомментировал вопросы о постельных сценах своей жены в кино 

Вечерняя Москва + ещё 4 17 минут назад
Харламов оценил постельные сцены своей жены в кино
Фото: @garikkharlamov
Юморист Гарик Харламов прокомментировал многочисленные вопросы, о постельных сценах в фильме «Текст», в которых снималась его супруга актриса Кристина Асмус. Своей реакцией он поделился с подписчиками в Instagram.
В частности, он обратил внимание на то, что если возмущенные зрители из всего фильма запомнили только такие сцены, то ему всех их жаль.
— Фильм не об этом. Совсем, — заявил Харламов.
Он добавил, что данные сцены были прописаны в романе, по которой снималась картина, а также отметил, что его жена является актрисой, которая просто играет роль.
— Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно, — поддержал супругу юморист.
Он также рассказал, что удивлен такому потоку сообщений, так как есть много других актрис, которые снимались в подобных сценах и к ним такие претензии не предъявлялись. К ним Харламов отнес Шерон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Белуччи и Эмилию Кларк.
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Теги:
Звёзды , Шерон Стоун , Гарик Харламов , Моника Белуччи , Анджелина Джоли , Эмилия Кларк , Кристина Асмус
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