Харламов оценил постельные сцены своей жены в кино

Юморист Гарик Харламов прокомментировал многочисленные вопросы, о постельных сценах в фильме «Текст», в которых снималась его супруга актриса Кристина Асмус. Своей реакцией он поделился с подписчиками в Instagram.
В частности, он обратил внимание на то, что если возмущенные зрители из всего фильма запомнили только такие сцены, то ему всех их жаль.
— Фильм не об этом. Совсем, — заявил Харламов.
Он добавил, что данные сцены были прописаны в романе, по которой снималась картина, а также отметил, что его жена является актрисой, которая просто играет роль.
— Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно, — поддержал супругу юморист.
Он также рассказал, что удивлен такому потоку сообщений, так как есть много других актрис, которые снимались в подобных сценах и к ним такие претензии не предъявлялись. К ним Харламов отнес Шерон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Белуччи и Эмилию Кларк.