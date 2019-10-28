Харламов оценил постельные сцены своей жены в кино

Харламов прокомментировал вопросы о постельных сценах своей жены в кино

Юморист Гарик Харламов прокомментировал многочисленные вопросы, о постельных сценах в фильме «Текст», в которых снималась его супруга актриса Кристина Асмус . Своей реакцией он поделился с подписчиками в Instagram.

В частности, он обратил внимание на то, что если возмущенные зрители из всего фильма запомнили только такие сцены, то ему всех их жаль.

— Фильм не об этом. Совсем, — заявил Харламов.

Он добавил, что данные сцены были прописаны в романе, по которой снималась картина, а также отметил, что его жена является актрисой, которая просто играет роль.

— Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно, — поддержал супругу юморист.