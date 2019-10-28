Жена Топалова призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц

Регина Тодоренко очень много средств вкладывает в саморазвитие.

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко заявила, что для нормального существования ей необходимо около 5 млн рублей в месяц. Однако эти средства она тратит не только на себя, но и на сотрудников, которые заняты в ее интернет-шоу «Пятница с Региной».

Телеведущая рассказала, что в ее жизни было много взлетов и падений. Одно из них — совсем недавно. А еще девушка активно занимается саморазвитием, много учится, повышает свою квалификацию, занимается английским языком, совершает многочисленные деловые поездки за рубеж. Например, практически сразу после посещения Италии она запланировала командировку в Америку.

Также не забывает красавица о себе и своем сыне. Для поддержания формы Регина занимается йогой и балетом. Малыша Майкла она тоже водит на различные секции. А еще девушка очень щедра.