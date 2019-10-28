Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Заворотнюк поделилась с подписчиками жизнерадостным осенним кадром 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дочь Заворотнюк поделилась новым кадром
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Анна в Instagram опубликовала жизнерадостный кадр. На фотографии девушка сидит на крылечке около дома и улыбается. По традиции Анна закрыла комментарии от пользователей. Она лишь разместила смайлик опавшего листа, намекая, что осень в России в самом разгаре.
@anna_zavorotnyuk
Отметим, что сейчас именно Анна ведет страничку в соцсетях своей мамы. Правда, там появляется очень мало информации. Девушка не так давно подтвердила, что у ее матери серьезные проблемы со здоровьем. При этом она по-прежнему не озвучивает диагноз, который поставили звезде сериала «Моя прекрасная няня». больше по теме Манучаров объяснил, почему родные Заворотнюк не просят финансовой помощиПо слова актера, у его коллеги очень состоятельная семья. На данный момент известно, что Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одном из медицинских центров Подмосковья. При этом родные отказываются от всякой финансовой помощи. Актер Вячеслав Манучаров в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ говорил, что родные не нуждаются в деньгах. У Анастасии Заворотнюк очень состоятельная семья. Сейчас, как он сказал, от родственников нужно просто отстать. В то же время он верит, что рано или поздно актриса все-таки прервет молчание и выступит перед широкой аудиторией.
Видео дня. Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник
Teleprogramma.pro: последние новости
Секс-шоп отдыхает: на концерт Муз-ТВ Семенович пришла в образе медсестры Секс-шоп отдыхает: на концерт Муз-ТВ Семенович пришла в образе медсестры «Мне было все-равно»: Дроздова во время беременности набрала 40 кг «Мне было все-равно»: Дроздова во время беременности набрала 40 кг Загулы, скандалы, наркотики: чем занимаются дети голливудских звезд Загулы, скандалы, наркотики: чем занимаются дети голливудских звезд
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Вячеслав Манучаров , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков, что вы для мужчины просто любовница
5 признаков, что вы для мужчины просто любовница1
«Я ее увидел, и у меня такой прям бум удар!»
«Я ее увидел, и у меня такой прям бум удар!»6
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Привычки, которые говорят о низкой самооценке5
«Родители избавились от меня из-за брата»
«Родители избавились от меня из-за брата»7
Почему Катю Лель критикуют за последние отношения
Почему Катю Лель критикуют за последние отношения1
Видео
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
00:07
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
Дети
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
08:15
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Психология
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
00:58
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
Звёзды
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
00:59
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Звёзды Другое
Звезды, которые взяли приемных детей и пожалели
04:12
Звезды, которые взяли приемных детей и пожалели
Звёзды
Как женщина может влиять на достаток мужчины
00:54
Как женщина может влиять на достаток мужчины
Психология
Анастасия Заворотнюк: «Хорошо, что рядом Петя…»
05:18
Анастасия Заворотнюк: «Хорошо, что рядом Петя…»
Звёзды
История самого красивого преступника мира
02:38
История самого красивого преступника мира
Красота
Как правильно выбирать молотый кофе
05:02
Как правильно выбирать молотый кофе
Еда
Звезды, влипшие в скандальные истории
04:57
Звезды, влипшие в скандальные истории
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть