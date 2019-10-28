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Дочь Заворотнюк разместила жизнерадостное фото с улыбкой 

Рамблер 1 час назад
Дочь Заворотнюк разместила новое фото
Фото: Кадр из фильма "Код Апокалипсиса"
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, вечером 27 октября разместила в Instagram солнечный осенний кадр, похожий на рекламную съемку. На нем Анна сидит на крыльце около дома, рядом стоит сумка. На лице у девушки улыбка. Комментарии от пользователей к посту закрыты. В последние недели именно Анна ведет страничку своей матери в соцсетях. Она по-прежнему не называет диагноз, однако подтвердила, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что она проходит лечение в одном из медицинских центров Подмосковья. Семья Заворотнюк отказывается от любой финансовой помощи со стороны. Как объясили коллеги актрисы, ее семья имеет достаточно средств, чтобы справиться с оплатой медицинских счетов самостоятельно. Все, что нужно семье — чтобы СМИ оставили спекуляции.
@anna_zavorotnyuk
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Теги:
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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