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Знаменитости, лишившие людей жизни 

express-novosti.ru 1 час назад
Знаменитости, лишившие людей жизни
Фото: express-novosti.ru
Их лица мелькают на экранах, их жизнь постоянно под пристальным вниманием журналистов. Но никто не застрахован от несчастных случаев и фатальных ошибок. ИА «Экспресс-Новости» составило список звезд, причастных к смерти людей. Какую цену они заплатили за то, что лишили человека жизни? Кто смог избежать наказания?

Михаил Казаков

express-novosti.ru
Актер с милым лицом добродушного пупсика известен зрителям по многочисленным ролям в юмористическом журнале «Ералаш», а также сериалу «Папины дочки». Мало кто знает, что в возрасте 16-ти лет Михаил убил человека. Защищая женщину от хулигана, Казаков нанес нападавшему смертельную травму. Суд встал на защиту актера, в результате молодой парень был полностью оправдан.

Snoop Dog

Впервые скандальный рэпер получил судимость сразу после окончания школы. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков. Спустя время Снуп Дог снова попал в передрягу, когда телохранитель музыканта убил человека. На этот раз певцу удалось избежать наказания — суд не увидел в произошедшем его вины.

Константин Меладзе

express-novosti.ru
Продюсер и автор всех песен популярной группы «Виа Гра» прямо на пешеходном переходе сбил женщину. Меладзе вину полностью признал, но в тюрьму не попал. Следователям удалось доказать, что произошедшее — череда непредвиденных обстоятельств. Константин сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить трагедию, но ему это не удалось. У погибшей осталось двое детей, которых продюсер обещал содержать до наступления совершеннолетия.

Леонид Якубович

Ведущий капитал-шоу «Поле Чудес» насмерть сбил человека. Погибший был пьян, переходил дорогу в неположенном месте, вел себя неадекватно. К тому же Леонид ехал предельно аккуратно, не нарушая правил, скорость движения его автомобиля не превышала 55 км/ч. Проанализировав все обстоятельства произошедшего, суд полностью оправдал Якубовича из-за отсутствия состава преступления.

Игорь Петренко

express-novosti.ru
В молодости актер стал соучастником преступления. Его друг, не желая отдавать долг, убил кредитора. Петренко он позвал на помощь, чтобы тот помог сымитировать в квартире ограбление и замести следы. Суд назначил Игорю условное наказание из-за юного возраста и отсутствия криминального прошлого.
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Теги:
Звёзды , Леонид Якубович , Игорь Петренко , Константин Меладзе , Михаил Казаков
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