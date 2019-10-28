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Анастасия Волочкова экспертно рассказала о сексе без эмоций 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Волочкова экспертно рассказала о сексе без эмоций
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Волочкова в своей авторской колонке на Teleprogramma.pro честно рассказала о любви без секса и сексе без любви. Балерина убеждена, что сексуальность является важной составляющей отношений между мужчиной и женщиной.
Любовь без секса, по мнению артистки, вполне допустима, но вот обратное — вещь совершенно бесполезная.
«Секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство. Интимная близость может скрепить или разрушить отношения мужчины и женщины», —
заявила она.
Анастасия посоветовала женщинам меньше комплексовать в постели и быть собой. Во время интимной близости не стоит думать о том, насколько это прилично, нужно забыть про все, открывшись перед партнером полностью, считает Волочкова. При этом балерина убеждена, что отношения не могут строиться только лишь на чувственности. Важно, чтобы между мужчиной и женщиной была духовная связь и общие интересы.
Звезда точно знает, как вызывать в мужчинах интерес. Она считает, что не стоит изображать из себя ту, которой не являешься на самом деле. Искренность, ум, проявление любви и нежности, изысканность манер в жизни и раскованность в постели — вот что привлекает сильную половину человечества в женщинах.
В заключение балерина призналась, что у нее есть замечательный мужчина, с которым у нее построены доверительные и искренние отношения. И с ним она безмерно счастлива.
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Теги:
Звёзды , Анастасия Волочкова
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