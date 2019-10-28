Самые эффектные модели с весом под 100 килограммов

В мире принято ассоциировать эффектную внешность с идеальными точеными формами. Журналы, модные дома и рекламные кампании не перестают пропагандировать лишь один золотой стандарт женской внешности — тонкая талия, упругие ягодицы и длинные ноги.

Только вот, как выяснил "Рамблер", есть женщины, которые доказали, что цифра на весах и объем бедер не могут решить их судьбу. Даже с весом под 100 кг они добиваются успеха, снимаются на обложках и шагают по подиумам на показах самых популярных модных домов.

Так, модель с ангельской внешностью Тара Линн в юношестве подвергалась насмешкам из-за своих пышных форм, но все же смогла сделать вес своим козырем и стать одной из самых успешных моделей plus-size.

А вот бразильянка Флавия Ласерда пришла к известности случайно — ее заметил агент популярного издания Mode. То, что девушка весит почти 90 кг его не смутило, и теперь Флавия снимается для самых авторитетных брендов и даже появилась на обложке итальянского Vogue.

У остальных пышнотелых красавиц многотысячные армии поклонников и миллионы подписчиков в Instagram. Все это говорит о том, что таким моделям теперь не только следуют и подражают женщины, но и восхищаются мужчины.