Юный победитель «Голоса», о котором уже позабыли

Видео рассказывает о Даниле Плужникове, юном сочинце, который в 2016 году победил в вокальном конкурсе «Голос. Дети». Данил с детства страдает системным заболеванием костей, что сказывается на его внешности. Однако недуг не помешал ему стать исполнителем и даже добиться успеха. В 2016 году о Плужникове писали все СМИ, а публика восхищалась его стойкостью. Но сейчас, три года спустя, о талантливом молодом певце уже мало кто помнит. Как живёт сегодня победитель конкурса?