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Юный победитель «Голоса», о котором уже позабыли 

Рамблер 52 минуты назад
Видео рассказывает о Даниле Плужникове, юном сочинце, который в 2016 году победил в вокальном конкурсе «Голос. Дети». Данил с детства страдает системным заболеванием костей, что сказывается на его внешности. Однако недуг не помешал ему стать исполнителем и даже добиться успеха. В 2016 году о Плужникове писали все СМИ, а публика восхищалась его стойкостью. Но сейчас, три года спустя, о талантливом молодом певце уже мало кто помнит. Как живёт сегодня победитель конкурса?
Ранее «Рамблер» рассказал, как живут дети самой влиятельной пары шоу-бизнеса. 
Теги:
Звёзды , Видео , Дети
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