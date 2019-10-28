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Что стало с Татьяной Овсиенко из группы «Мираж» 

Рамблер 1 час назад
Татьяна Овсиенко присоединилась к группе "Мираж" в 1988 году, — именно тогда о ней и узнала вся страна. На протяжении двух лет певица выступала вместе с Ириной Салтыковой, а после ухода последней из группы стала "лицом" "Миража". Но ненадолго. Вскоре Овсиенко ушла из ансамбля после громкого скандала из-за использования фонограммы. Не так давно певице исполнилось 52 года. Как живет сейчас одна из самых популярных артисток 90-х, выяснял "Рамблер".

Творчество

Несмотря на то, что пик популярности Овсиенко пришелся на конец прошлого века, певица по-прежнему занимается музыкой и продолжает гастролировать по всей России. Артистка нередко выступает на частных мероприятиях, а также участвует в праздничных концертах. Помимо этого Татьяна занимается благотворительностью: она довольно часто дает концерты в поддержку нуждающихся, выступает для солдатов и ветеранов войны.

Личная жизнь

Возлюбленный Овсиенко — Александр Меркулов, чье прошлое вызывает множество вопросов как у СМИ, так и у фанатов певицы. По информации некоторых источников, в 90-е Меркулов работал на лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова. В 2011-м имя партнера Овсиенко вновь засветилось в криминальных сводках, — мужчину привлекли к уголовному делу о покушении на предпринимателя из Санкт-Петербурга Сергея Васильева. Меркулов провел в СИЗО более трех лет, после чего смог выйти на свободу.
@ovsienko_tatiana_

Материнство

Несмотря на возраст, певица планирует завести еще одного ребенка, о чем она рассказала несколько лет назад. В конце 90-х артистка забрала из пензенского детдома малыша с пороком сердца. Овсиенко оплатила операцию ребенку и перевезла его в Москву. Сейчас приемный сын Овсиенко живет в Майами со своей семьей, он уже подарил своей матери внука.
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Видео , Ирина Салтыкова , Владимир Барсуков , Сергей Васильев , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , ФСИН
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