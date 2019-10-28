Буйнов объяснил, почему так долго скрывал жену 

Герой видео, певец Александр Буйнов, и сейчас, в свои 69 лет, выглядит эффектно, а уж в молодости он сводил с ума миллионы женщин. У Александра всегда было множество поклонниц, но он уже много лет хранит верность единственной женщине — жене Алёне. Счастье в личной жизни Буйнов нашёл лишь с третьей попытки, но этот союз действительно оказался прочным: супруги вместе уже четверть века. Однако довольно долго Александр скрывал наличие жены и вообще неохотно говорил о семье. Узнайте из ролика, почему Буйнов не хотел говорить о браке.
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