Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем

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Настя Ивлеева рассказала, почему почти не живет с мужем Элджеем после свадьбы 

Passion.ru + ещё 1 17 минут назад
Обладательница двух премий «ТЭФИ — 2019» раскрыла секреты личной жизни.
Известная блогер и ведущая ток-шоу Настя Ивлеева летом тайно вышла замуж за рэпера Элджея. Медовый месяц пара провела в Италии. И только там новоиспеченная жена призналась, что поменяла свой социальный статус.
Во время недавней беседы с подписчиками Настя сделала неожиданное признание. Оказывается, она почти не живет с молодым мужем. Одна из фолловеров спросила у Ивлеевой, как дела с личной жизнью с Элджеем. На что ведущая ответила:
«Меня в России практически не бывает»,
— приводит ее слова «СтарХит».
Сейчас Ивлеева постоянно находится на съемках нового сезона популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а ее муж занимается записью нового альбома.
Их свадьба до сих пор не дает покоя поклонникам, ведь она прошла тайно. В шоу «Вечерний Ургант» Настя признавалась, что у нее всегда все «чётенько». В загс с Элджеем они отправились в обычной одежде, быстро расписались, станцевали медленный танец возле машины и поехали домой есть пиццу.
Турне Насти Ивлеевой по заморским странам закончится ближе к Новому, тогда у нее появится время на общение с мужем и записи новых программ Agent Show.
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Теги:
Звёзды , Видео , StarHit
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