Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем

Настя Ивлеева рассказала, почему почти не живет с мужем Элджеем после свадьбы

Обладательница двух премий «ТЭФИ — 2019» раскрыла секреты личной жизни.

Известная блогер и ведущая ток-шоу Настя Ивлеева летом тайно вышла замуж за рэпера Элджея. Медовый месяц пара провела в Италии. И только там новоиспеченная жена призналась, что поменяла свой социальный статус.

Во время недавней беседы с подписчиками Настя сделала неожиданное признание. Оказывается, она почти не живет с молодым мужем. Одна из фолловеров спросила у Ивлеевой, как дела с личной жизнью с Элджеем. На что ведущая ответила:

«Меня в России практически не бывает»,

— приводит ее слова «СтарХит».

Сейчас Ивлеева постоянно находится на съемках нового сезона популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а ее муж занимается записью нового альбома.

Их свадьба до сих пор не дает покоя поклонникам, ведь она прошла тайно. В шоу «Вечерний Ургант» Настя признавалась, что у нее всегда все «чётенько». В загс с Элджеем они отправились в обычной одежде, быстро расписались, станцевали медленный танец возле машины и поехали домой есть пиццу.

Турне Насти Ивлеевой по заморским странам закончится ближе к Новому, тогда у нее появится время на общение с мужем и записи новых программ Agent Show.