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Лидера группы «Токио» хотят лишить родительских прав 

SM News + ещё 1 2 часа назад
Лидера группы «Токио» хотят лишить родительских прав
Фото: Sm-news
Фронтмена группы «Токио» Ярослава Малого хотят лишить родительских прав на дочь. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Бывшая жена музыканта Наталья Симакова утверждает, что они с Ярославом много лет пытались завести ребенка, но, когда это случилось, он перестал проявлять интерес к ребенку.
Наталья утверждает, что музыкант не выходит с ней на связь.
По словам экс-супруги музыканта, он закрутил роман с Ольгой Райдер, ударился в иудаизм и переехал на Украину. Ярослав не видит дочь и не выплачивает алименты, а также не выплачивает взносы на Рублёвский дом.
Напомним, что украинская рок-группа «Токио» была популярна в начале 2000-х. Группа выпустила 4 альбома: «Tokio», «Puls 200», «Выбираю любовь» и «Magic». В 2006 году на вручении премии MTV Russia Music Awards Тokio получила награду в номинации «Лучший рок-проект».
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Теги:
Звёзды , Дети , Наталья Симакова
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