Рудова подписала петицию против Малахова

Возмущенную актрису Наталью Рудову поддержали многие коллеги и телезрители. Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова подписала петицию против скандальных телешоу спустя год после появления документа, когда телевизионщики задели ее саму. И актрису поддержали многие.

В настоящее время электронная инициатива собрала 15 тысяч подписей, при этом новые голоса появляются каждую минуту. Автор петиции потребовал запретить передачи центральных каналов, которые, по его мнению, нарушают права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, охрану изображения, а также нередко порочащие честь и достоинство уважаемых страной людей.

«Требуем запретить обсуждение личной жизни граждан (…), спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения», — отмечается в документе.

Напомним, что новые претензии к Малахову связаны с выпуском «Прямого эфира» о Телеграм-каналах, которые предлагают услуги женщин «с низкой социальной ответственностью» и без разрешения используют для раскрутки своих услуг имена и изображения звезд. В передаче показывались фото Рудовой. Актриса была сильно возмущена.