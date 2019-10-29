Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудова подписала петицию против Малахова 

Суть событий + ещё 6 4 часа назад
Рудова подписала петицию против Малахова
Фото: Суть событий
Возмущенную актрису Наталью Рудову поддержали многие коллеги и телезрители. Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова подписала петицию против скандальных телешоу спустя год после появления документа, когда телевизионщики задели ее саму. И актрису поддержали многие.
В настоящее время электронная инициатива собрала 15 тысяч подписей, при этом новые голоса появляются каждую минуту. Автор петиции потребовал запретить передачи центральных каналов, которые, по его мнению, нарушают права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, охрану изображения, а также нередко порочащие честь и достоинство уважаемых страной людей.
В подобных нарушения создатели петиции обвиняют телешоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и другие телепроекты.
«Требуем запретить обсуждение личной жизни граждан (…), спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения», — отмечается в документе.
Напомним, что новые претензии к Малахову связаны с выпуском «Прямого эфира» о Телеграм-каналах, которые предлагают услуги женщин «с низкой социальной ответственностью» и без разрешения используют для раскрутки своих услуг имена и изображения звезд. В передаче показывались фото Рудовой. Актриса была сильно возмущена.
Видео дня. Генеральный директор Black Star Павел «Пашу» Курьянов эксклюзивно для Рамблер/live
Суть событий: последние новости
Из-за тайны вокруг Заворотнюк в соцсетях появилась версия о неудачной пластике Из-за тайны вокруг Заворотнюк в соцсетях появилась версия о неудачной пластике Харламов высказался о нашумевших сценах с Кристиной Асмус: "Да, на грани" Харламов высказался о нашумевших сценах с Кристиной Асмус: "Да, на грани" Экстрасенс: Заворотнюк заболела вскоре после покупки дома на месте древнего капища Экстрасенс: Заворотнюк заболела вскоре после покупки дома на месте древнего капища
Женский форум2 
Теги:
Звёзды , Дмитрий Борисов , Наталья Рудова , Андрей Малахов , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотограф превращает обнаженных женщин в скульптуры
Фотограф превращает обнаженных женщин в скульптуры
Сладость или гадость
Сладость или гадость5
Почему женщины ненавидят друг друга
Почему женщины ненавидят друг друга1
Готова на все: как намекнуть мужчине на близость
Готова на все: как намекнуть мужчине на близость4
Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
Видео
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
00:07
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
Дети
Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем
00:54
Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем
Звёзды
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
08:15
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Психология
Как маскируют следы гниения на куриных тушках
26:02
Как маскируют следы гниения на куриных тушках
Еда Здоровье
На кого похож сын Маликова от суррогатной матери
02:45
На кого похож сын Маликова от суррогатной матери
Дети Звёзды
На что способны люди-Скорпионы по гороскопу
03:29
На что способны люди-Скорпионы по гороскопу
Психология
Бабкина показала себя без броского макияжа
01:05
Бабкина показала себя без броского макияжа
Звёзды Красота
Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране
03:07
Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране
Еда
Есть ли в чайных пакетиках чай
04:41
Есть ли в чайных пакетиках чай
Еда
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
00:58
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение