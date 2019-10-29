Градский перенес сложную операцию

Александр Градский перенес экстренную операцию по замене суставов

Не так давно музыканта сфотографировали передвигающегося на коляске около телецентра «Останкино»

В мае нынешнего года Градскому уже предлагали лечь на плановую операцию на ногах, но тогда он на нее не решился. Но через несколько месяцев состояние ухудшилось. Стало ясно, что без операции не обойтись.

Кстати, 3 ноября звезде исполнится семьдесят лет, но из-за плохого самочувствия юбилей он отмечать не будет. Кроме проблем с суставами, у Градского хватает и других заболеваний. Он уже много лет лечится от сахарного диабета. Кроме того, из-за лишнего веса у него проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Несколько лет назад у музыканта произошел резкий скачок давления. Тогда он попал в одну из московских больниц с сильным кровотечением.

Кстати, ранее Градский уже передвигался в инвалидном кресле. Правда, тогда он сказал, что сломал шейку бедра, сообщает портал Dni.ru.