Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Градский перенес экстренную операцию по замене суставов 

Teleprogramma.pro + ещё 2 3 часа назад
Градский перенес сложную операцию
Фото: Globallookpress.com
Не так давно музыканта сфотографировали передвигающегося на коляске около телецентра «Останкино».
В мае нынешнего года Градскому уже предлагали лечь на плановую операцию на ногах, но тогда он на нее не решился. Но через несколько месяцев состояние ухудшилось. Стало ясно, что без операции не обойтись.
Кстати, 3 ноября звезде исполнится семьдесят лет, но из-за плохого самочувствия юбилей он отмечать не будет. Кроме проблем с суставами, у Градского хватает и других заболеваний. Он уже много лет лечится от сахарного диабета. Кроме того, из-за лишнего веса у него проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Несколько лет назад у музыканта произошел резкий скачок давления. Тогда он попал в одну из московских больниц с сильным кровотечением.
Кстати, ранее Градский уже передвигался в инвалидном кресле. Правда, тогда он сказал, что сломал шейку бедра, сообщает портал Dni.ru.
Добавим, что Александр не так давно рассказывал о своей молодой супруге, которая значительно младше его. Ей он, к примеру, готов покупать любые дорогие вещи. Условие только одно: эта вещь должна понравиться ему самому. Как отмечал артист, у него все прекрасно в отношениях с супругой, с которой он буквально сдувает пылинки.
Видео дня. Звезды, потерявшие индивидуальность из-за пластики
Teleprogramma.pro: последние новости
Анастасия Волочкова экспертно рассказала о сексе без эмоций Анастасия Волочкова экспертно рассказала о сексе без эмоций Без алкоголя: Григорий Лепс раскрыл детали своего райдера Без алкоголя: Григорий Лепс раскрыл детали своего райдера На формы Лопес в сверкающем платье и без белья засмотрелся известный актер На формы Лопес в сверкающем платье и без белья засмотрелся известный актер
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Александр Градский , ТТЦ "Останкино" , Дни.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему женщины ненавидят друг друга
Почему женщины ненавидят друг друга
Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
Готова на все: как намекнуть мужчине на близость
Готова на все: как намекнуть мужчине на близость2
Бренд выпустил «позорный» бикини и всех смутил
Бренд выпустил «позорный» бикини и всех смутил7
Как грамотно сушить волосы
Как грамотно сушить волосы
Видео
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
00:07
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
Дети
Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем
00:54
Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем
Звёзды
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
08:15
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Психология
Бабкина показала себя без броского макияжа
01:05
Бабкина показала себя без броского макияжа
Звёзды Красота
Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране
03:07