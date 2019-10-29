Богомолов пропал после слухов о беременности Собчак

Режиссер Константин Богомолов перестал выходить в свет с женой Ксенией Собчак после того, как в СМИ появились слухи о ее беременности.

Так, даже на открытии нового театра-кабаре в Москве журналистка появилась без своего супруга, а ее фанаты снова углядели на фото с мероприятия следы того, что звезда находится в положении.

При этом последний совместный с мужем снимок Собчак в своем Instagram опубликовала аж две недели назад.