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Богомолов пропал после слухов о беременности Собчак 

Рамблер 4 часа назад
Режиссер Константин Богомолов перестал выходить в свет с женой Ксенией Собчак после того, как в СМИ появились слухи о ее беременности.
Так, даже на открытии нового театра-кабаре в Москве журналистка появилась без своего супруга, а ее фанаты снова углядели на фото с мероприятия следы того, что звезда находится в положении.
При этом последний совместный с мужем снимок Собчак в своем Instagram опубликовала аж две недели назад.
@xenia_sobchak
Ранее "Рамблер" писал о том, почему Собчак выбрала Богомолова.
Теги:
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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