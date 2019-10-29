Александрова поделилась редким семейным снимком

Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками редким снимком семейной жизни

Актриса Марина Александрова — счастливая жена и мама двоих детей. Женщина не привыкла много рассказывать о своей личной жизни, однако преданные поклонники знают, что она восемь лет состоит в браке с Андреем Болтенко . Известно, что супруги в свободное от работы время предпочитают путешествовать. Недавно ИА «Экспресс-Новости» стало известно о том, что сейчас семейная пара проводит время в Японии. Актриса не раз признавалась в любви этой стране, считая ее лучшим местом для отличного отдыха. По словам Александровой, даже их сын Андрей всерьез увлекся японской культурой и захотел выучить непростой язык.

Стоит отметить, что фотографиями с мужем Марина делится редко. На ее странице в Инстаграме в основном появляется сама актриса.

Перед публикой она предстает в разных образах и восхищает своей красотой. Однако на этот раз артистка решила сделать исключение из правил. Видимо, хороший отдых и положительные эмоции повлияли на нее, и она решила выложить в Сеть снимок с любимым супругом.

Instagram

На фотографии возлюбленные выглядят очень счастливыми, во всяком случае поклонники придерживаются именно такого мнения. Многие из подписчиков сравнили семейную пару с молодоженами, у которых только зарождаются чувства. Некоторые увидели невероятную нежность Андрея и Марины по отношению друг к другу.

К слову сказать, Марина не всегда была счастлива в личной жизни. Долгое время актрисе не везло в любви. Самый яркий роман, с актером Александром Домогаровым, в прессе обсуждали не раз. Сейчас знаменитости не любят вспоминать о том этапе их жизни, поскольку в их отношениях было не все гладко. Сама Марина как-то даже призналась журналистам, что артист ей попросту надоел. При этом она вспоминала, что их отношения были сплошным безумием. Такого же мнения придерживалась и мама Марины, которая всеми силами старалась убедить дочь, что такой мужчина дочери не подходит. Однако тогда актриса слушать никого не собиралась, совершая свои ошибки на пути к истинной любви.

Сейчас Марина ни о чем не сожалеет, ведь в ее жизни сложилось все так, как она хотела.