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Лолита потребует признать свой брак фиктивным 

Рамблер 3 часа назад
Во вторник 29 октября в мировом судебном участке Москвы №387 пройдет подготовка по делу о разводе певицы Лолиты Милявской и теннисиста Дмитрия Иванова.
Однако адвокат Лолиты Сергей Жорин рассказал СМИ, что женщина в суде потребует признать свой брак с Ивановым фиктивным.
"Подготовка по иску назначена на 10.30 утра. Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности", — отметил он, пояснив, что представляет интересы звезды по другим вопросам.
Адвокат отметил, что подавать в суд ходатайство о признании брака фиктивным из-за того, что "вскрылись новые обстоятельства".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лолита официально разводится со своим пятым мужем.
Теги:
Звёзды , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
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