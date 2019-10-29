Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Во вторник 29 октября в мировом судебном участке Москвы №387 пройдет подготовка по делу о разводе певицы Лолиты Милявской и теннисиста Дмитрия Иванова

Однако адвокат Лолиты Сергей Жорин рассказал СМИ, что женщина в суде потребует признать свой брак с Ивановым фиктивным.

"Подготовка по иску назначена на 10.30 утра. Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности", — отметил он, пояснив, что представляет интересы звезды по другим вопросам.

Адвокат отметил, что подавать в суд ходатайство о признании брака фиктивным из-за того, что "вскрылись новые обстоятельства".