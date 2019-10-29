Нестандартные предсмертные желания звезд

«Я мечтаю выглядеть идеально в гробу»: необычные предсмертные желания звезд

У каждой знаменитости есть свои причуды, в том числе — в составлении завещаний. Одни жертвуют миллион долларов незнакомому человеку, другие просят положить в свой гроб бутылку виски. "Рамблер" изучил предсмертные желания звезд и выбрал самые необычные из них.

Ким Кардашьян

Жена рэпера и бизнесмена Кане Уэста, звезда реалити и просто одна из самых известных женщин на планете (на Instagram Ким подписано 150 млн человек) мечтает всегда быть "при параде" не только в жизни, но и… после смерти! О том, как поделить наследство Ким пока не задумывалась, зато она точно знает, как должна выглядеть в гробу. В своем завещании Кардашьян подробно описала наряд, в котором хочет отправиться в последний путь, макияж, укладку и даже цвет лака для ногтей. Такую озабоченность собственной внешностью Ким объясняет так:

«А вдруг я буду в таком плохом состоянии, что даже разговаривать не смогу, не то что формулировать свои желания? Мне хочется, чтоб мой макияж был безупречным, равно как и прическа, и маникюр. Я мечтаю выглядеть идеально в гробу».

Опра Уинфри

@oprah

Американка известна не только своей головокружительной телевизионной карьерой, но и страстной любовью к собакам. Именно поэтому Уинфри твердо решила, что после смерти, как минимум, половина ее имущества достанется обожаемым псам. Другую половину разделят благотворительные организации. В данный момент Опра заботится о четырех собаках. В случае внезапной смерти хозяйки они получат порядка $30 миллиона. Вот только вряд ли питомцы смогут ими распорядиться.

Мэрилин Монро