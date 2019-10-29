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Рыжеволосая бестия: от кого скрывается в Америке постаревшая Амалия Мордвинова 

SM News 3 часа назад
Яркая и непохожая на других актриса Амалия Мордвинова, в прошлом Гольданская, была весьма популярна в 2000-х годах, когда снималась сразу в нескольких картинах. Многие помнят ее по многосерийному фильму «Охота на Золушку». Такой успех рыжеволосой красотке принес ее третий брак.
До этого она была замужем сначала за звукорежиссером Игорем Зориным, затем за успешным бизнесменом Александром Гольданским, которые всячески помогали ее артистической карьере. Наверное, Амалия могла бы стать еще более успешной, если бы не ее свободолюбивый характер. Довольно быстро ей надоедало и амплуа, в котором она снималась, и сами мужья, старающиеся ей во всем угодить.
В 2009 году, рассорившись с третьим супругом, Амалия подалась на ГОА вместе со всеми четырьмя детьми от двух последних мужей. На островах артистка погрузилась в буддийскую философию и самопознание. Не выдержавшая этого старшая дочь уехала от матери к отцу в Америку. Чуть позже, к ней переехала и Амалия.
Сейчас звезда российского кинематографа с головой погрузилась в поэзию. Как она сама объясняет, поэтический дар в ней был всегда, просто она на время пожертвовала им в пользу артистической деятельности. Амалия выпустила сборник «Концепция райского сада» и занимается его продвижением, встречаясь с читателями. Стихи, пропитанные позитивом, нашли положительный отклик у аудитории. Она даже приезжала представлять его в Россию.
При этом яркая красавица позволила себе оставаться такой, какой ее создала природа. В свои 45 она не бегает по косметологам и спа салонам, пытаясь догнать свою молодость. По мнению поклонников, выглядит она гораздо старше своих лет. При этом, Амалия словно светится счастьем. Похоже, она обрела внутреннюю гармонию, которой ей так не хватало раньше.
Артистка признается, что жить в Нью-Йорке, где ее не атакуют толпы поклонников, заниматься творчеством, внутренним совершенством ей очень нравится. Возвращаться в Россию она не собирается. Сниматься в кино тоже не планирует.
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Теги:
Звёзды , Видео , Амалия Мордвинова
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