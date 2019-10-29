Бабкина показала себя без броского макияжа 

Смотрите видео и узнайте, как на самом деле выглядит певица Надежда Бабкина. Исполнительница известна пристрастием к ярким нарядам и броскому макияжу. Она не скрывает, что любит прибегает к пластическим операциям, которые помогают сохранять моложавый внешний вид. Однако на недавней фотографии певица показалась без мейк-апа, напомнив поклонникам, что она не только артистка, но и самая обычная бабушка: у неё подрастают две внучки четырёх и шести лет, который подарил бабкиной сын.
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