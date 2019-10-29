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Полина Гагарина винит в болезни колдовство 

Instanews Media 3 часа назад
Полина Гагарина винит в болезни колдовство
Фото: Instanews Media
Полина Гагарина не скрывает, что старается быть со своими подписчиками настолько откровенной, насколько это возможно. Вот и сейчас, заподозрив, что ее проблемы со здоровьем имеют магическую составляющую, звезда поделилась своими подозрениями с поклонниками.
Все дело в том, что Гагарина второй раз за месяц серьезно заболела, певице пришлось даже отменить концерт в Екатеринбурге. Полина выложила в Instagram пост, где рассказала, что после первой болезни берегла себя, зная, что ее график не позволит ей слечь еще раз. Однако, все меры предосторожности оказались тщетны: Гагарина вновь слегла.
«А вы верите в сглаз?» — интересуется у подписчиков Полина.
Очевидно, исполнительница не хочет верить в то, что сумасшедший график и отсутствие времени на отдых могли настолько подорвать ее здоровье. Верные поклонники поддерживают Гагарину как могут, советуя ей больше отдыхать и беречь себя, а также поменьше думать о кознях завистников.
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Теги:
Звёзды , Полина Гагарина
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