Полина Гагарина винит в болезни колдовство

Полина Гагарина не скрывает, что старается быть со своими подписчиками настолько откровенной, насколько это возможно. Вот и сейчас, заподозрив, что ее проблемы со здоровьем имеют магическую составляющую, звезда поделилась своими подозрениями с поклонниками.

Все дело в том, что Гагарина второй раз за месяц серьезно заболела, певице пришлось даже отменить концерт в Екатеринбурге. Полина выложила в Instagram пост, где рассказала, что после первой болезни берегла себя, зная, что ее график не позволит ей слечь еще раз. Однако, все меры предосторожности оказались тщетны: Гагарина вновь слегла.

«А вы верите в сглаз?» — интересуется у подписчиков Полина.

Очевидно, исполнительница не хочет верить в то, что сумасшедший график и отсутствие времени на отдых могли настолько подорвать ее здоровье. Верные поклонники поддерживают Гагарину как могут, советуя ей больше отдыхать и беречь себя, а также поменьше думать о кознях завистников.