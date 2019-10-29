Россияне яростно защищают семью Заворотнюк

Все российские селебрити, которые появляются в телепередачах в поддержку Анастасии Заворотнюк , яро критикуются интернет-пользователями. Любой пост в социальных сетях встречается агрессивно. Всем кажется, что звезды пытаются словить хоть чуть-чуть хайпа на горе «прекрасной няни».

Фигурист Алексей Ягудин не смог остаться в стороне. Он заявил, что семья Заворотнюк должна всем рассказать о диагнозе актрисы. Сам Ягудин делится всем, что происходит в его жизни. Он даже всем поведал о том, что его жене удаляли желчный пузырь. Поклонникам актрисы не понравилось, что Ягудин идет с советами в чужую семью.

Аналитическая служба "Рамблера" провела опрос, который показал, что почти 70% россиян не согласны с Ягудиным. Респонденты считают, что фигурист не имеет никакого права решать за близких Заворотнюк, как им было бы лучше поступать. Почти 30% россиян за то, чтобы родственники актрисы раскрыли все карты. Чуть более 1% опрошенных согласны с мнением Ягудина.