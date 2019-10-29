Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне яростно защищают семью Заворотнюк 

Вести Подмосковья 4 часа назад
Все российские селебрити, которые появляются в телепередачах в поддержку Анастасии Заворотнюк, яро критикуются интернет-пользователями. Любой пост в социальных сетях встречается агрессивно. Всем кажется, что звезды пытаются словить хоть чуть-чуть хайпа на горе «прекрасной няни».
Фигурист Алексей Ягудин не смог остаться в стороне. Он заявил, что семья Заворотнюк должна всем рассказать о диагнозе актрисы. Сам Ягудин делится всем, что происходит в его жизни. Он даже всем поведал о том, что его жене удаляли желчный пузырь. Поклонникам актрисы не понравилось, что Ягудин идет с советами в чужую семью.
Аналитическая служба "Рамблера" провела опрос, который показал, что почти 70% россиян не согласны с Ягудиным. Респонденты считают, что фигурист не имеет никакого права решать за близких Заворотнюк, как им было бы лучше поступать. Почти 30% россиян за то, чтобы родственники актрисы раскрыли все карты. Чуть более 1% опрошенных согласны с мнением Ягудина.
Вести Подмосковья: последние новости
СМИ подозревают, что Заворотнюк сделала неудачную пластику СМИ подозревают, что Заворотнюк сделала неудачную пластику Друг Заворотнюк заявил, что у нее очень состоятельная семья Друг Заворотнюк заявил, что у нее очень состоятельная семья Дочь Заворотнюк снова выкладывает жизнерадостные фотографии Дочь Заворотнюк снова выкладывает жизнерадостные фотографии
Женский форум3 
Теги:
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Алексей Ягудин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сладость или гадость
Сладость или гадость5
Фотограф превращает обнаженных женщин в скульптуры
Фотограф превращает обнаженных женщин в скульптуры
Почему женщины ненавидят друг друга
Почему женщины ненавидят друг друга1
Готова на все: как намекнуть мужчине на близость
Готова на все: как намекнуть мужчине на близость4
Почему выпадают волосы
Почему выпадают волосы
Видео
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
00:07
Мастер-класс по ремонту бытовой техники от ребенка
Дети
Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем
00:54
Ивлеева рассказала, почему не живет с мужем
Звёзды
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
08:15
Привычки, которые говорят о низкой самооценке
Психология
Как маскируют следы гниения на куриных тушках
26:02
Как маскируют следы гниения на куриных тушках
Еда Здоровье
На кого похож сын Маликова от суррогатной матери
02:45
На кого похож сын Маликова от суррогатной матери
Дети Звёзды
На что способны люди-Скорпионы по гороскопу
03:29
На что способны люди-Скорпионы по гороскопу
Психология
Бабкина показала себя без броского макияжа
01:05
Бабкина показала себя без броского макияжа
Звёзды Красота
Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране
03:07
Как тушёнка стала фаворитом в нашей стране
Еда
Есть ли в чайных пакетиках чай
04:41
Есть ли в чайных пакетиках чай
Еда
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
00:58
Секс-шоп отдыхает: Семенович оделась медсестрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение