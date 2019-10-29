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Юлия Михалкова призналась, что не смогла бы прожить на 160 тысяч рублей в месяц 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Михалкова не смогла бы прожить на 160 тыс. в месяц
Фото: Teleprogramma.pro
Именно такая сумма, по данным опросов, нужна россиянам для комфортной жизни. При этом она заметила, что в ее жизни был период, когда она жила в месяц и на меньшие деньги. Средства, как она считает, нужны ей для поддержания определенного профессионального уровня.
В качестве примера она привела такой факт. Если человек ездит на «Ладе Гранта», то тратит одни деньги на ее содержание, если на «Мерседесе», то расходы уже совсем другие. Если же человек хозяин гоночной команды в «Формуле-1», то расходы совсем иные. При этом цель всегда одна — обеспечить работоспособность автомобиля.
«В творчестве точно так же. Можно прожить и на 160 тысяч, и на 50, и на 30. Но в моей ситуации этого недостаточно», — заявила звезда.
При этом себя Юлия Михалкова считает практичным человеком. Она никогда не купит дорогой продукт, только потому что у него красивая обертка. Также она не будет тратиться на какую-нибудь модную вещь, если она ей неудобна. Как сказала звезда, она не экономит на парикмахерской или одежде. Внешность для нее — неотъемлемая часть образа, сообщает «СтарХит».
Отметим, что Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». Они считает, что переросла данный проект. При этом, как она утверждает, участники шоу просили ее остаться, но она выбрала другой путь в своей профессиональной карьере. В ближайшее время должно выйти кулинарное шоу, в котором Юлия примет участие в роли ведущей. Также актриса признается, что ее сердце до сих пор свободно, так что у каждого ее поклонника есть шанс.
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Теги:
Звёзды , Юлия Михалкова , StarHit
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