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Ольга Кабо в купальнике сбежала на юг 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Ольга Кабо в купальнике сбежала на юг
Фото: Teleprogramma.pro
В столицу пришла настоящая осень, холодный циклон постепенно снижает температуру и прячет солнце за тучами. Мириться с такой погодой оказалась не намерена актриса Ольга Кабо. Она вместе с сыном собрала чемодан и уехала в Геленджик. Время для отдыха самое удачное — туристов мало, лучшие номера в отелях стоят пустые, а погода еще позволяет купаться. Правда окунуться в море актриса не решилась и сыну не позволила, только бассейн с морской водой.
Поселилась семья в самом центре города, здесь все рядом: можно неспешно дойти до побережья, заглянуть в городской парк, посидеть в лучших кафе и ресторанах. Но это все в планах, пока же Ольга наслаждается отдыхом и делится снимками в новом купальнике.
«Купаюсь в нежности осеннего солнца», — написала заслуженная артистка России.
Надо отметить, что откровенный наряд с глубоким декольте и кокетливой завязочкой-бантиком на груди вызвал целую бурю эмоций у подписчиков. Они пришли в восторг от фигуры Кабо, она оказалась в прекрасной форме.
@kabo_olga
«Царица морская! А какие у вас большие, красивые и пышные… цветы на купальнике!», «Нет слов», «Просто восхитительная!», «Красотка!», — оставляют комментарии фоловеры.
Эти комплименты Ольга принимает с удовольствием и обещает порадовать поклонников новыми снимками в купальнике. Тем более погода в Краснодарском крае пока отменная: температура воды в Черном море 20 градусов, почти до той же отметки прогревается воздух в течении дня.
«В море еще купаются. Но не мы. У нас здесь бассейн с морской водой!», — написала она в блоге.
Многие отметили, что время почти не властно над актрисой. Недавно она поделилась снимком, который был сделан в 1986 году во время фотопроб в картине «Курьер» Карена Шахназарова. С тех пор прошло больше тридцати лет, но актриса все такая же стройная и подтянутая, пишет сайт OA.
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Теги:
Звёзды , Ольга Кабо , Карен Шахназаров
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