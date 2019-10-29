Ольга Кабо в купальнике сбежала на юг

В столицу пришла настоящая осень, холодный циклон постепенно снижает температуру и прячет солнце за тучами. Мириться с такой погодой оказалась не намерена актриса Ольга Кабо . Она вместе с сыном собрала чемодан и уехала в Геленджик. Время для отдыха самое удачное — туристов мало, лучшие номера в отелях стоят пустые, а погода еще позволяет купаться. Правда окунуться в море актриса не решилась и сыну не позволила, только бассейн с морской водой.

Поселилась семья в самом центре города, здесь все рядом: можно неспешно дойти до побережья, заглянуть в городской парк, посидеть в лучших кафе и ресторанах. Но это все в планах, пока же Ольга наслаждается отдыхом и делится снимками в новом купальнике.

«Купаюсь в нежности осеннего солнца», — написала заслуженная артистка России.

Надо отметить, что откровенный наряд с глубоким декольте и кокетливой завязочкой-бантиком на груди вызвал целую бурю эмоций у подписчиков. Они пришли в восторг от фигуры Кабо, она оказалась в прекрасной форме.

@kabo_olga

«Царица морская! А какие у вас большие, красивые и пышные… цветы на купальнике!», «Нет слов», «Просто восхитительная!», «Красотка!», — оставляют комментарии фоловеры.

Эти комплименты Ольга принимает с удовольствием и обещает порадовать поклонников новыми снимками в купальнике. Тем более погода в Краснодарском крае пока отменная: температура воды в Черном море 20 градусов, почти до той же отметки прогревается воздух в течении дня.

«В море еще купаются. Но не мы. У нас здесь бассейн с морской водой!», — написала она в блоге.