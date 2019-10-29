Самые нестандартные наряды звезд на Хэллоуин

В ночь с 31 октября по 1 ноября в США традиционно празднуют Хэллоуин, который еще называют "День всех святых". Традиции праздника исходят от древних кельтов и шотландцев, но со временем они немного изменились. "Рамблер" вспоминает наряды звезд в прошлые годы.

Вы наверняка видели в американских фильмах, как дети наряжаются в привидений или ведьм, а потом стучатся в дома со словами "сладость или гадость" или "кошелек или жизнь", а им дают конфеты. Это развлечение остается до сих пор и в некоторых семьях действительно так развлекаются.