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Самые нестандартные наряды звезд на Хэллоуин 

Рамблер 3 часа назад
В ночь с 31 октября по 1 ноября в США традиционно празднуют Хэллоуин, который еще называют "День всех святых". Традиции праздника исходят от древних кельтов и шотландцев, но со временем они немного изменились. "Рамблер" вспоминает наряды звезд в прошлые годы.
Вы наверняка видели в американских фильмах, как дети наряжаются в привидений или ведьм, а потом стучатся в дома со словами "сладость или гадость" или "кошелек или жизнь", а им дают конфеты. Это развлечение остается до сих пор и в некоторых семьях действительно так развлекаются.
Традиционно в канун Дня всех святых проходит множество костюмированных вечеринок. Такая традиция перебралась и в Россию. Фантазия взрослых при выборе костюма не знает границ, а звезды при наличии команды визажистов и стилистов стараются затмить собой всех остальных. Так, модель Хайди Клум регулярно проводит у себя вечеринку и шокирует гостей своими эпатажными костюмами. Другие звезды участвуют в этом празднике и тоже проявляют свою фантазию.
Видео дня. Генеральный директор Black Star Павел «Пашу» Курьянов эксклюзивно для Рамблер/live
Женский форум5 
Теги:
Звёзды , Фото , Хайди Клум
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