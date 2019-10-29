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Директор Бузовой ждет предложений об участии певицы в «Евровидении» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Директор Бузовой ждет предложений о «Евровидении»
Фото: Teleprogramma.pro
Пиар-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский заявил, что пока его подопечной и ему лично не поступало предложений об участии звезды в главном европейском музыкальном конкурсе «Евровидение».
Ранее в СМИ появились новости, что певица собралась в следующем году на «Евровидение» в качестве участницы. Причем об этом якобы заявил как раз ее пиар-директор. Как сказал Богославский, пока это всего лишь слухи.
«Я такого не говорил. Мне не поступал звонок на этот счет. Каждый год ходят слухи, что Ольга поедет участвовать в конкурсе «Евровидение». Нам пока не поступало предложений. Когда поступит, тогда будем это с ней обсуждать», — заметил Антон Богославский.
Отметим, что не так давно Ольга Бузова триумфально выступила в городах Сибири и Дальнего Востока. Везде ее встречали толпы поклонников. Кстати, звезда обмолвилась, что скоро поедет покорять зарубежную публику. К примеру, в феврале у нее будут концерты в городах Китая. В Поднебесной также любят ее творчество.
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Теги:
Звёзды , Антон Богославский
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