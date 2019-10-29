Решетова заговорила о послеродовой депрессии после отъезда Тимати

В середине октября в семье Тимати произошло радостное событие. Его возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему наследника — сына Ратмира. Артист присутствовал в момент появления малыша на свет и первым взял его на руки. Также рядом находилась его мама Симона Юнусова. А спустя несколько дней произошло знакомство новорожденного с его сестрой Алисой. Девочку родила бывшая избранница рэпера Алена Шишкова, но она осталась в хороших отношениях с экс-бойфрендом.

В роддоме Анастасия пробыла недолго. Вернувшись домой она сразу стала чаще публиковать фото и видео в соцсетях. Также девушка заботится о своем салоне красоты, в котором бывает почти каждый день. Девушка Тимати старается не разлучаться с сыном, но порой покидает дом на пару часов, чтобы разрешить все дела. В это время за крохой приглядывает его бабушка. А Тимати уехал недавно на Мальдивы, чтобы заняться любимым делом — покататься на серфинге.

Многие уже были готовы осудить артиста за то, что в такой важный момент он оставил возлюбленную без своей помощи. Но, как оказалось, Решетова наслаждается материнством и пока со всем успешно справляется сама. Даже послеродовая депрессия накрыла девушку всего на несколько дней.

«Ещё когда была в положении с характерной мнительностью для девушек в этот период, я была уверена что после родов мне не избежать так называемого «baby blues» — синдрома грустной мамы. Было что-то похожее в первый день после выписки, но эта хандра была совсем недолгой. Сыну уже две недели и все эти дни я погружаюсь в процесс материнства с головой и огромным удовольствием. Чего стоят только те моменты, когда малыш прижимается к маминой груди, рассматривает тебя, пытаясь улыбнуться или просто когда сидишь и вглядываешься в каждый миллиметрик своего ребенка, умиляясь и не веря что он у тебя такой классный получился», — поделилась Анастасия.

По словам модели, пока ее маленький сын даже дает ей выспаться время от времени. Ратмир хорошо кушает, поэтому перерыв в приеме пище порой составляет до 5-7 часов. Решетова надеется, что в скором времени она сможет выработать режим для своего ребенка и это позволит ей больше заниматься собой. Пока после родов избранница Тимати еще не пришла в форму. До конца не ушел живот, а также мышцы потеряли тонус. Девушка ходит на массаж тела, а в будущем планирует усиленно заняться спортом. А пока время от времени она показывает поклонникам своего сына, которому нет и месяца. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/