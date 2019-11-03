Как выглядит дочь певицы Шер

Честити Боно — единственная дочь певицы Шер и самый известный трансгендер Америки. «Рамблер» расскажет о ее судьбе подробнее.

Честити Боно уже несколько лет зовет себя Чезом Боно. Еще в 13 лет Чез понял, что он не такой как все, об этом Боно написал в своей книге «Family Outing». А в 18 лет в интервью ЛГБТ-журналу The Advocate Чез объявил, что является гомосексуальной девушкой. В своей книге Чез писал:

«Моя жизнь приобрела политическую окраску, которая позволила мне быть лесбиянкой, женщиной и личностью».

Шер поддержала свою дочь и с тех пор стала ярым борцом за права ЛГБТ.

Боно в качестве общественного деятеля стал представителем кампании за права человека, поддерживал Национальный день каминг-аута и работал медиа-директором в Альянсе геев и лесбиянок против диффамации.

В середине 2008 года начались процедуры по смене пола из Честити в Чеза. И 8 мая 2010 года, когда суд Калифорнии удовлетворил его просьбу о смене пола и имени в паспорте, заключительная процедура подошла к концу.

О своей смене пола Боно снял целый фильм «Becoming Chaz», премьера которого состоялась в 2011 году.

@therealchazbono

Сейчас Чезу Боно 50, он активно снимается в кино («Американская история ужасов», «Перерожденная» и пр.) и встречается с актрисой Шарой Блю.