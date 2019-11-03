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Как выглядит дочь певицы Шер 

Рамблер 1 час назад
Как выглядит дочь певицы Шер
Фото: globallookpress.com
Честити Боно — единственная дочь певицы Шер и самый известный трансгендер Америки. «Рамблер» расскажет о ее судьбе подробнее.
Честити Боно уже несколько лет зовет себя Чезом Боно. Еще в 13 лет Чез понял, что он не такой как все, об этом Боно написал в своей книге «Family Outing». А в 18 лет в интервью ЛГБТ-журналу The Advocate Чез объявил, что является гомосексуальной девушкой. В своей книге Чез писал:
«Моя жизнь приобрела политическую окраску, которая позволила мне быть лесбиянкой, женщиной и личностью».
Шер поддержала свою дочь и с тех пор стала ярым борцом за права ЛГБТ.
Боно в качестве общественного деятеля стал представителем кампании за права человека, поддерживал Национальный день каминг-аута и работал медиа-директором в Альянсе геев и лесбиянок против диффамации.
В середине 2008 года начались процедуры по смене пола из Честити в Чеза. И 8 мая 2010 года, когда суд Калифорнии удовлетворил его просьбу о смене пола и имени в паспорте, заключительная процедура подошла к концу.
О своей смене пола Боно снял целый фильм «Becoming Chaz», премьера которого состоялась в 2011 году.
@therealchazbono
Сейчас Чезу Боно 50, он активно снимается в кино («Американская история ужасов», «Перерожденная» и пр.) и встречается с актрисой Шарой Блю.
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