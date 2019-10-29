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Муж Лолиты отреагировал на обвинения в растрате денег певицы на любовницу 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Муж Лолиты ответил на обвинения в растрате денег
Фото: Teleprogramma.pro
Лолита Милявская не скрывала, что была очень счастлива со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Молодой и красивый фитнес-тренер во всем поддерживал певицу, обустроил с ней дом в Болгарии и пытался контролировать ее питание, чтобы артистка похудела. Для многих стало шоком, когда пара неожиданно объявила о расставании этим летом.
Поклонники надеялись, что они помирятся, но недавно Дмитрий подал на развод, а певица подала встречный иск — требуя признать брак фиктивным. 29 октября должно было состояться первое заседание, но никто из супругов на него не явился.
Адвокат Лолиты Сергей Жорин уверен, что Иванов просто хочет заработать на разводе, участвуя в ток-шоу за большие деньги, поэтому и создает шумиху. Сам тренер признался, что не знал ни о каком заседании, так как ему еще не приходила повестка из суда. Более того, он не понимает, почему Милявская хочет добиться признания брака фиктивным. По его словам, был составлен брачный контракт, согласно которому, он не претендует на имущество артистки, а ничего совместно нажитого у них нет. Не так давно появились сведения, что муж Лолиты около года изменял ей с 40-летним косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой.
По некоторым данным, сейчас он живет со своей возлюбленной. Когда журналисты поинтересовались, действительно ли он содержал любовницу на деньги певицы, то Дмитрий был удивлен.
«Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь», — заверил он и даже пригрозил всем, кто распространяет лживые сведения, судом.
При этом Иванов не стал говорить о том, обижен ли он на Лолиту за ее иск. Мужчина считает, что ее действия в итоге обернутся против нее.
«На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво», — высказался муж звезды.
Он планируется заняться своей личной жизнью после того, как разрешатся все судебные тяжбы, об этом Иванов поведал изданию «Комсомольская правда».
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Теги:
Звёзды , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
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