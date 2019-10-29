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Дочь Заворотнюк выложила свежее фото 

WomanHit.ru 18 минут назад
Дочь Заворотнюк уже не скрывает улыбку
Фото: WomanHit.ru
Девушка выглядит цветущей и счастливой.
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий. На черно-белых снимках девушка запечатлена в кожаной куртке и с модной укладкой — завитыми на концах локонами.
@anna_zavorotnyuk
В комментариях поклонники звезды «Моей прекрасной няни» похвалили цветущий вид, улыбку и стиль хозяйки профиля. Напомним, что наследница онкобольной теледивы недавно открыла собственный магазин одежды — теперь она периодически демонстрирует некоторые имеющиеся в ассортименте модели в социальных сетях.
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Теги:
Звёзды , Анастасия Заворотнюк
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