Дочь Заворотнюк уже не скрывает улыбку

Дочь Заворотнюк выложила свежее фото

Девушка выглядит цветущей и счастливой.

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий. На черно-белых снимках девушка запечатлена в кожаной куртке и с модной укладкой — завитыми на концах локонами.

@anna_zavorotnyuk

В комментариях поклонники звезды «Моей прекрасной няни» похвалили цветущий вид, улыбку и стиль хозяйки профиля. Напомним, что наследница онкобольной теледивы недавно открыла собственный магазин одежды — теперь она периодически демонстрирует некоторые имеющиеся в ассортименте модели в социальных сетях.