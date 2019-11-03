Зачем звезды так сильно худеют

Звезды часто получают награды, аплодисменты поклонников и всеобщее обожание, но в последнее время в социальной сети Инстаграм разразился скандал: любимые актрисы, телеведущие и певицы стали резко худеть. Поклонники задумались о здоровье молодых девушек и стали подозревать кумиров не только в многочисленных диетах и активном образе жизни, но и в анорексии. «Рамблеру» удалось выяснить, какие звезды подвергаются нападкам из-за худобы.

"Кожа да кости"

Анна Хилькевич поделилась фотографиями из отпуска, на которых отчетливо видно, что девушка за лето потеряла несколько килограмм. По мнению фанатов, звезда «Универ» стала «похожа на скелет, одни кожа да кости». Пользователи сети убеждены, такая худоба до добра не доведет и приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Но Анна не единственная, за кого переживают поклонники.

@annakhilkevich

Нездоровый вид телеведущей

Ксения Бородина — мама двух дочек и обладательница стройной фигуры. Зрители реалити-шоу «Дом-2» восхищаются стройностью ведущей, однако одна из фотографий, которую Ксения опубликовала в своем микроблоге Инстаграм, заставила их волноваться. Телеведущей посоветовали сменить рацион и быть внимательной к современным тенденциям: «Сейчас никому не нравятся кости, времена героинового шика прошли!». Сама же Ксения часто пишет о здоровом образе жизни и делится своим питанием, показывая, что не морит себя голодом и употребляет достаточное количество еды.

@borodylia

Стресс — самый быстрый способ похудеть

Полина Гагарина — одна из самых стройных певиц российского шоу-бизнеса. Ярые слушатели уже несколько лет подряд пишут тревожные комментарии Полине: «Это плохо влияет на юных поклонниц! Совсем есть перестают и о здоровье не думают». Гагарина в интервью признается, что специально никогда не худеет, все дело в постоянном стрессе и большом количестве выступлений. Она периодически устраивает «выходные» дни, в которые съедает что-то жирное, жареное или сладкое. Похоже ли на то, что певица сидит на строжайшей диете?