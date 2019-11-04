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Как изменились и чем сейчас занимаются солистки группы «Тату» 

Рамблер 38 минут назад
Чем сейчас занимаются солистки группы «Тату»
Фото: Кадр из клипа «Я сошла с ума»
Ровно 20 лет назад был создан музыкальный коллектив «Тату», состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба девушек.

Юлия Волкова

В 2004 году певица родила дочь от Павла Сидорова. А в 2007 году Юлия родила сына от Парвиза Ясинова, с которым прожила более трех лет и даже приняла ислам. После распада группы Юлия выступала сольно. Но через некоторое время врачи выявили у нее проблемы с щитовидной железой — злокачественная опухоль.
@official_juliavolkova
Волковой провели операцию, но, к сожалению, повредили ее голосовые связки. Юлия старается не афишировать свою личную жизнь, но известно, что в августе 2018 года певица вышла замуж. Об этом она сообщила в своем микроблоге, выложив фотографию в белом платье.

Лена Катина

После распада группы «Тату», Лена много работала в Лос-Анджелесе. В 2003 году, еще во времена дуэта, Лена встретила своего будущего мужа словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича на церемонии MTV Europe Music Awards.
@lenakatina
В 2013 году Лена и Сашо сыграли свадьбу. Через пару лет у пары родился сын Александр. Сейчас Лена Катина постепенно возвращается в российский шоу-бизнес.
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Женский форум 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Юлия Волкова , Парвиз Ясинов , Павел Сидоров , Лена Катина , Елена Катина
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