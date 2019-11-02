Самые притягательные холостые олигархи

2 ноября — Всемирный день мужчин. Отличный повод вспомнить тех представителей сильного пола, за сердца которых готовы биться тысячи девушек. Эти ребята молоды, уверены в себе и очень-очень богаты.

Андрей Андреев, 45 лет, создатель сервисов онлайн-знакомств Badoo и Mamba, а также интернет-проектов SpyLOG, Begun

Eva.ru

Фамилия Андреева появляется в Forbes уже семь лет. Так что, мужчина надежный, не сомневайтесь! Главным детищем и курочкой, приносящей золотые яйца, он считает сервис Badoo, приносящий большие деньги. Забавно, что создатель такой глобальной платформы для знакомств все еще не женат. На прямые вопросы о личной жизни он улыбается и не говорит ничего конкретного. Несколько лет назад лукаво отвечал, что занят, но годы идут, а кольца на пальце так и не видно.

Григорий Аветов, 32 года, ректор Школы бизнеса «Синергия»

Eva.ru

Он знает о коучах и бизнес-тренерах все, с ним беседует о жизни Далай-лама, а Нассим Талеб раскрывает свои секреты. Создатель самой успешной бизнес-школы Григорий Аветов учит предпринимателей идти вперед, а его форумы собирают тысячи участников. Билеты на такое масштабное мероприятие стоят от 15 до 500 тысяч, чувствуете размах? Аветов умен, хорош собой и, видимо очень избирателен, потому что жениться не спешит. Однако пару лет назад ему приписывали роман с очаровательной светской дивой Анной Калашниковой

Илья Сачков, 33 года, специалист по кибербезопасности

Eva.ru

Сам себя Илья называет суперагентом: то Пинкертоном, то Шерлоком Холмсом, то Дейлом Купером . И он прав! 16 лет назад Скачков основал компанию Group-IB и занялся информационной безопасностью. Сейчас он настоящий эксперт в этом деле: вместе со своей командой расследует самые серьезные компьютерные преступления и тем самым честно зарабатывает хорошие деньги (оборот $40 миллионов в год). Помните скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос»? Фальсификации обнаружила Group-IB. Так что, если вы вдруг мечтаете стать хакером, Илья — ваш главный враг! А вот если вы всем сердцем хотите замуж за умного и обеспеченного — путь открыт. Илья Скачков был женат на популярной ведущей Марии Иваковой , но развелся. Сейчас его сердце свободно.

Артем Большаков, 33 года, совладелец сервиса CarPrice

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Артем Большаков не афиширует семейные корни, и журналистам пришлось провести настоящее расследование, что бы узнать, что его отец — коммерческий директор магаданской «Золоторудной компании „Павлик“. Тем не менее Артем утверждает, что родительские деньги к его стартапу по продаже подержанных авто отношения не имеют, он все заработал сам, а идея бизнеса родилась во время учебы в Бостоне. Большаков не женат и скрывает личную жизнь, но об одном его громком романе говорила вся светская тусовка: он встречался с Анастасией Шубской , дочкой Веры Глаголевой . А потом Анастасия встретила Александра Овечкина и поняла, что хоккей ей ближе, чем машины.

Павел Дуров, основатель социальной сети „ВКонтакте“ и мессенджера Telegram

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