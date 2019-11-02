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Бондарчук спровоцировала слухи о свадьбе 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Бондарчук спровоцировала слухи о свадьбе
Фото: Teleprogramma.pro
Модель Светлана Бондарчук в Instagram опубликовала кадр, на котором она на курорте в Италии в обществе своего возлюбленного директора дизайнерского агентства Сергея Харченко. Звезда кратко подписала снимок:
«Быть или не быть?»
— задалась она вопросом.
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При этом все пользователи обратили внимание, что на безымянном пальце правой руки у звезды помолвочное кольцо. Не исключено, что торжество состоится в самое ближайшее время.
Напомним, что бывший муж модели режиссер Федор Бондарчук совсем недавно заключил брак с актрисой Паулиной Андреевой. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Причем режиссер попросил всех гостей не фотографировать свадьбу, чтобы снимки не попали в руки журналистов. Самое интересное, что все гости так и сделали.
Светлана Бондарчук после расставания с мужем какое-то время встречалась с модным фотографом Сергеем Табуновым. К сожалению, эти отношения ничем не завершились. Впрочем, яркая звезда недолго была одинока. Сейчас, судя по всему, у нее все серьезно.
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Теги:
Звёзды , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Федор Бондарчук
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