Вдова Марьянова нашла новую любовь

33-летняя Ксения Бик, два года назад похоронившая мужа — 47-летнего Дмитрия Марьянова , поведала миру, что она вновь обрела женское счастье. Ее избранником стал некий Сергей Соболев , который оказался намного младше покойного Марьянова.

«В моей ситуации я вообще переродилась. Тот человек, который был до ухода Димы, и тот, который здесь и сейчас, — это принципиально разные люди»,

— поделилась со зрителями вдова Марьянова в программе «Новые русские сенсации».

Как рассказала Ксения, Сергея она встретила полгода назад. Новая любовь Бик, по ее словам, помог ей и ее дочери Анфисе пережить сложности после смерти Дмитрия. Ксения Бик до этого не раз рассказывала прессе о личной жизни до и после смерти мужа. К примеру, она призналась, что покойный супруг страдал алкогольной зависимостью. Также Бик сетовала, что после смерти актера ее начали травить в сети. Однако, по словам вдовы, Марьянов бы обязательно одобрил ее новый выбор.

«Когда-то придет время, когда ты останешься одна. Я тебе никогда не прощу, если ты не встанешь на ноги»,

— привела она слова покойного супруга, который был старше ее на 17 лет, Ксения Бик.

Но сочувствия от поклонников Марьянова и от зрителей Бик добиться не удалось. Фанаты актера до сих пор не верят в то, что у Ксении в браке с Марьяновым не было корыстных интересов. Подтверждением такой точки зрения они считают факты судебных тяжб Ксении с родителями и сыном Марьянова за имущество покойного.