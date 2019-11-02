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Вдова Марьянова нашла новую любовь 

Киноафиша 2 часа назад
Вдова Марьянова нашла новую любовь
Фото: Киноафиша
Ксения Бик призналась, что нашла новую любовь.
33-летняя Ксения Бик, два года назад похоронившая мужа — 47-летнего Дмитрия Марьянова, поведала миру, что она вновь обрела женское счастье. Ее избранником стал некий Сергей Соболев, который оказался намного младше покойного Марьянова.
«В моей ситуации я вообще переродилась. Тот человек, который был до ухода Димы, и тот, который здесь и сейчас, — это принципиально разные люди»,
— поделилась со зрителями вдова Марьянова в программе «Новые русские сенсации».
Как рассказала Ксения, Сергея она встретила полгода назад. Новая любовь Бик, по ее словам, помог ей и ее дочери Анфисе пережить сложности после смерти Дмитрия. Ксения Бик до этого не раз рассказывала прессе о личной жизни до и после смерти мужа. К примеру, она призналась, что покойный супруг страдал алкогольной зависимостью. Также Бик сетовала, что после смерти актера ее начали травить в сети. Однако, по словам вдовы, Марьянов бы обязательно одобрил ее новый выбор.
«Когда-то придет время, когда ты останешься одна. Я тебе никогда не прощу, если ты не встанешь на ноги»,
— привела она слова покойного супруга, который был старше ее на 17 лет, Ксения Бик.
Но сочувствия от поклонников Марьянова и от зрителей Бик добиться не удалось. Фанаты актера до сих пор не верят в то, что у Ксении в браке с Марьяновым не было корыстных интересов. Подтверждением такой точки зрения они считают факты судебных тяжб Ксении с родителями и сыном Марьянова за имущество покойного.
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Теги:
Звёзды , Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , Сергей Соболев
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