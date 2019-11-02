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Орлова высказалась о беременности 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Орлова высказалась о беременности
Фото: @olgaorlova1311
Телеведущая Ольга Орлова в Instagram разразилась гневным постом в адрес журналистов. Дело в том, что недавно поползли слухи будто бы она поссорилась с другой ведущей проекта «Дом-2» Ксенией Бородиной. Поводом, как писали журналисты, стал некий женатый мужчина. Бородиной не понравилось, что ее подруга завела роман и может разрушить чужую семью.
Как сказала Орлова, ей надоело читать про себя неправду. С этого начинается у нее каждое утро. Причем Орлова заявила, что акулы пера вообразили себя писателями-фантастами. При этом телеведущая употребила в своей тираде в адрес журналистов ненормативную лексику.
«Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою «левую кассу» на этих темах! Желаю авторам этой чуши погуглить что такое СОВЕСТЬ. Желаю читателям не вестись на этот бред и знать, что если в интервью нет прямой речи человека, то, скорее всего, это очередная байка»,
— заявила Ольга Орлова.
Себе же звезда посоветовала более спокойно относиться к сплетням вокруг своего имени. Она с нетерпением ждет возвращения с отдыха своей подруги Ксении Бородиной.
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Теги:
Звёзды , Ксения Бородина , Ольга Орлова
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