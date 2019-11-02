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Николаев опубликовал редкий кадр с Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Николаев опубликовал редкий кадр с Пугачевой
Фото: Teleprogramma.pro
Алла Пугачева умеет привлекать к себе внимание. Порой для этого ей совершенно не нужно стараться. Так свой юбилейный концерт она решила показать в кинотеатрах страны, чтобы каждый желающий смог насладиться ее вокалом. А накануне артистка приехала в Минск, чтобы дать там концерт. На разогреве у звезды выступит сама Анастасия Волочкова.
Похоже, что все эти события заставили друга Примадонны Игоря Николаева заглянуть в свои архивы.
В соцсети артист опубликовал редкий снимок, который был сделан еще в начале карьеры Аллы Борисовны. В кадре певица запечатлена на сцене с огненно-рыжими волосами, в платье балахоне бордового цвета, напоминающее бутон мака, и белых сапогах. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.
Позади на экране можно увидеть молодого Николаева с усами и короткой прической, а также трио мужчин.
«„Рецитальское“ прошлое — это навсегда! Что это за усатый молодой человек за роялем в левом нижнем углу? А над ним — лучшая духовая группа страны: Паша Жагун, Витя Горбунов и Толик Протасов (в кадр не вошли ещё «Барсик» (тромбон) и Саша Розанов (сакс и флейта). Спасибо любимой Алле за годы качественной живой музыки, за потрясающий уровень мастерства и самоотдачи на сцене, за бездну смешных и грустных историй! Всё это — незабываемо!»,
— написал Николаев.
Teleprogramma.pro
Поклонники были рады увидеть столь красивый кадр. Они отметили, что до сих пор помнят многие выступления артистов тех времен. «И вам спасибо! За то, что вы были в нашей юности, молодости и есть в нашей взрослой жизни», «Да. Хорошо. Что всех помните. А не только поющую…», «Разве, можно не узнать маэстро И. Николаева! А А. Б. чудо!», «Красота наша рыжая! Ваш творческий альянс — это нечто», — прокомментировали пост подписчики.
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Теги:
Звёзды , Игорь Николаев , Анастасия Волочкова , Алла Пугачева
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