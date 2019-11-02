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Киркорова подозревают в романе с Катей Гусевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Киркорова подозревают в романе с Катей Гусевой
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова подозревают, что у него роман с диджеем Катей Гусевой. Парочку часто видели вместе в прошлом году, но потом девушка перестала появляться в обществе поп-короля. Многие посчитали, что из-за напряженного графика выступлений у Киркорова и Гусевой просто не остается времени друг на друга.
Однако в Instagram Кати Гусевой снова появился снимок в окружении поп-короля и его детей — Мартина и Аллы-Виктории.
@djkatyaguseva
О том, что девушка прекрасно ладит с ребятами было известно давно. Катя Гусева очень трогательно подписала совместный снимок с семьей Киркорова. Она сказала, что это были два чудесных дня в столице Азербайджана. При этом к Киркорову она обратилась на «вы», заявив, что он чудесный папа для своих детей.
В конце записи Гусева подчеркнула, что время около Киркорова было похоже на сказку. Сейчас же она возвращается в суровые будни. Поклонники в комментариях уверены, что у звезд роман, который они просто очень тщательно скрывают.
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Теги:
Звёзды , Филипп Киркоров
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