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Звезды отрезают от себя все, что кажется им лишним 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Звезды отрезают от себя все, что кажется им лишним
Фото: Teleprogramma.pro
«Эра моей родинки официально закончилась! — заявила на днях певица Нюша. — Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но мы обе переросли эти отношения. С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла пропорции лица. Начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом…»
Исчезновение родинки над губой у Нюши — маленький штришок в пестрой череде событий российского шоу-бизнеса. Но бывали случаи, когда звезды избавлялись от лишнего так, что это обсуждал весь мир. Напоминаем.

Зубы

Teleprogramma.pro
Комки Биша (жировые образования на щеках) удалили больше половины звезд. Щеки становятся впалыми, что с точки зрения знаменитостей делает их неотразимыми. А некоторые пошли еще дальше и вырвали зубы мудрости, чтобы усугубить худобу лица. Первопроходцем здесь была Марлен Дитрих — 90 лет назад она удалила «восьмерки» ради высоких скул и четко очерченного овала. В наше время ее примеру последовали Ариана Гранде, Пэрис Хилтон, Майли Сайрус, Скарлетт Йоханссон, Эль Фэннинг, Лили Аллен. Звезды утверждают, что лицо без «восьмерок» становится более аристократичным.

Родинки

Teleprogramma.pro
Все сезоны «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер расхаживала с родинкой на подбородке. Да и в более поздних картинах «мушка» ей не мешала. Позже Паркер избавилась от своей «визитной карточки». Родинка не представляла опасности для здоровья, но после 45 лет стала постепенно увеличиваться в размерах. Поэтому Паркер с ней и распрощалась.
А вот Эван Макгрегор («Звездные войны», «Кристофер Робин») удалил все свои заметные родинки по медпоказаниям. «Белокожим людям с родинками следует остерегаться солнечных лучей, — говорит актер. — Я проверился, и врачи посоветовали мне удалить их, чтобы не допустить развития рака. Это не заняло много времени, было не больно».
Певец Энрике Иглесиас стеснялся родинки под правым глазом — даже к папарацци поворачивался левой стороной. Мучился-мучился и удалил. Правда, пару раз после этого его не пустили в закрытые ночные клубы — у настоящего Энрике родинка была! Но потом все привыкли.

Ребра

Teleprogramma.pro
Вы думаете, что осиная талия у них от природы и голодовок? Ошибаетесь! Многие ради талии в 60 см (а некоторые дошли и до 42 см) удалили нижние ребра (12-е по счету). После этой операции талия тонкая, а бедра кажутся круче.
Удаляют их с помощью эндоскопической операции: делаются разрезы в пупочной области, через них подрезают нижнюю пару ребер до нужных параметров. Страшных последствий для здоровья может быть масса, ведь почки, печень и селезенка остаются без естественной защиты, созданной самой природой. Тем не менее Шер, Дита фон Тиз, Деми Мур, Леди Гага решились на такую операцию. А первопроходцем была еще Мэрилин Монро.
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Теги:
Звёзды , Майли Сайрус , Скарлетт Йоханссон , Дита фон Тиз , Энрике Иглесиас , Сара Паркер , Мур Деми , Кристофер Робин , Мэрилин Монро , Эван Макгрегор , Стефани Джерманотта , Пэрис Хилтон
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