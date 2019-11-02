Звезды отрезают от себя все, что кажется им лишним

«Эра моей родинки официально закончилась! — заявила на днях певица Нюша. — Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но мы обе переросли эти отношения. С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла пропорции лица. Начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Конечно, родинка была частью моего образа, моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом…»

Исчезновение родинки над губой у Нюши — маленький штришок в пестрой череде событий российского шоу-бизнеса. Но бывали случаи, когда звезды избавлялись от лишнего так, что это обсуждал весь мир. Напоминаем.

Зубы

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Майли Сайрус, Комки Биша (жировые образования на щеках) удалили больше половины звезд. Щеки становятся впалыми, что с точки зрения знаменитостей делает их неотразимыми. А некоторые пошли еще дальше и вырвали зубы мудрости, чтобы усугубить худобу лица. Первопроходцем здесь была Марлен Дитрих — 90 лет назад она удалила «восьмерки» ради высоких скул и четко очерченного овала. В наше время ее примеру последовали Ариана Гранде, Пэрис Хилтон Скарлетт Йоханссон , Эль Фэннинг, Лили Аллен. Звезды утверждают, что лицо без «восьмерок» становится более аристократичным.

Родинки

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Все сезоны «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер расхаживала с родинкой на подбородке. Да и в более поздних картинах «мушка» ей не мешала. Позже Паркер избавилась от своей «визитной карточки». Родинка не представляла опасности для здоровья, но после 45 лет стала постепенно увеличиваться в размерах. Поэтому Паркер с ней и распрощалась.

А вот Эван Макгрегор («Звездные войны», « Кристофер Робин ») удалил все свои заметные родинки по медпоказаниям. «Белокожим людям с родинками следует остерегаться солнечных лучей, — говорит актер. — Я проверился, и врачи посоветовали мне удалить их, чтобы не допустить развития рака. Это не заняло много времени, было не больно».

Певец Энрике Иглесиас стеснялся родинки под правым глазом — даже к папарацци поворачивался левой стороной. Мучился-мучился и удалил. Правда, пару раз после этого его не пустили в закрытые ночные клубы — у настоящего Энрике родинка была! Но потом все привыкли.

Ребра

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Вы думаете, что осиная талия у них от природы и голодовок? Ошибаетесь! Многие ради талии в 60 см (а некоторые дошли и до 42 см) удалили нижние ребра (12-е по счету). После этой операции талия тонкая, а бедра кажутся круче.