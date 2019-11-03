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«Я лежу на диванчике»: Пугачева отказалась выйти на бис в Минске 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
2 ноября Алла Пугачаева выступила в Белоруссии на двухчасовом концерте в «Арена-Минске». Билеты на ее концерт стоили от 2-х до 9,5 тыс. рублей.
Зал долго не отпускал Примадонну и после песни «Женщина, которая поет», которая должна была стать финальной, певица исполнила еще «Еду к тебе». Последняя композиция прозвучала в зале, где абсолютно все зрители встали со своих мест, многие зажгли фонарики на телефонах.
После последней песни, Пугачева приняла цветы, раскланялась и удалилась за кулисы, сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Но публика не думала уходить, 70-летнюю звезду пытались вновь пригласить на сцену. Спустя какое-то время раздался голос Аллы Борисовны из-за кулис:
«Не кричите, я больше не выйду. Я лежу на диванчике, сейчас мне принесут чаю…»
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Теги:
Звёзды , Видео
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