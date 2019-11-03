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«Бузова лысая»: фанатов встревожили волосы певицы 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
«Бузова лысая»: фанатов встревожили волосы певицы
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники Ольги Бузовой все чаще обсуждают проблемы с волосами, которые якобы возникли у певицы. Так, некоторые обратили внимание на то, что на проекте «План Б», который выходит на телеканале ТНТ, Ольга появляется с искусственной шевелюрой.
@buzova86
Слухи подтверждает участник проекта «Дом-2» Рустам Калганов. Газета «Собеседник» приводит его комментарий, где знакомый Бузовой говорит, что трудности с ростом волос у нее возникли еще десять лет назад. Он подчеркивает, что уже в то время у теледивы были редкие волосы, а сейчас, по его словам, у нее их нет вообще.
«Бузова лысая», — говорит Калганов.
Рустам также вспомнил, как стилист Бузовой поделился в своем микроблоге результатом окрашивания волос певицы. По словам участника «Дома-2», было очевидно, что красили не настоящие волосы, а искусственные пряди, которые крепятся заколками.
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