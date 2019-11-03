«Бузова лысая»: фанатов встревожили волосы певицы

Поклонники Ольги Бузовой все чаще обсуждают проблемы с волосами, которые якобы возникли у певицы. Так, некоторые обратили внимание на то, что на проекте «План Б», который выходит на телеканале ТНТ, Ольга появляется с искусственной шевелюрой.

@buzova86

Слухи подтверждает участник проекта «Дом-2» Рустам Калганов. Газета «Собеседник» приводит его комментарий, где знакомый Бузовой говорит, что трудности с ростом волос у нее возникли еще десять лет назад. Он подчеркивает, что уже в то время у теледивы были редкие волосы, а сейчас, по его словам, у нее их нет вообще.

«Бузова лысая», — говорит Калганов.

Рустам также вспомнил, как стилист Бузовой поделился в своем микроблоге результатом окрашивания волос певицы. По словам участника «Дома-2», было очевидно, что красили не настоящие волосы, а искусственные пряди, которые крепятся заколками.