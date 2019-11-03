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Муж Собчак снял обручальное кольцо 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Константин Богомолов отдыхает в Соренто со своей супругой Ксенией Собчак и ее подругой Матильдой Шнуровой. Но на кадрах, которые они демонстрируют в социальных сетях, его жена почему-то появляется гораздо чаще в компании с приятельницей, нежели с благоверным. больше по теме Шнуров не понимает, почему Собчак «шлет поцелуйчики» ему, а не БогомоловуСам музыкант заметил, что любит свою жену. Любопытно, что Константин снял обручальное кольцо с безымянного пальца. А вот у Ксении их почему-то стало два.
Возможно, режиссер просто сильно похудел и украшение стало сваливаться, ведь в последнее время Богомолов выглядит откровенно изможденным. Он много работал и был занят строительством нового дома в Подмосковье. А недавно Ксения Анатольевна объявила, что большая стройка уже приблизилась к завершению — начался этап внутренней отделки. Отметим, что на возведение дома светская львица и режиссер заложили сумму в 40 млн рублей.
@konbog75
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Теги:
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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