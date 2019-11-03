Светлану Ходченкову заподозрили в беременности

Светлана Ходченкова сумела произвести на подписчиков неизгладимое впечатление своим новым нарядом — черными ботфортами и бирюзовым костюмом.

Стоит отметить, что поклонники не столько были впечатлены красотой одеяния, сколько удивились его просторности. Более того, застегнутый жакет немного оттопырился в районе талии Светланы, что заставило комментаторов предположить, что знаменитость находится в интересном положении.

@svetlana_khodchenkova

Сама актриса предпочла никак не реагировать на столь смелые домыслы подписчиков. Также отметим, что Ходченкова предпочитает на делиться деталями своей личной жизни.