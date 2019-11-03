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Светлану Ходченкову заподозрили в беременности 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Ходченкову заподозрили в беременности
Фото: @svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова сумела произвести на подписчиков неизгладимое впечатление своим новым нарядом — черными ботфортами и бирюзовым костюмом.
Стоит отметить, что поклонники не столько были впечатлены красотой одеяния, сколько удивились его просторности. Более того, застегнутый жакет немного оттопырился в районе талии Светланы, что заставило комментаторов предположить, что знаменитость находится в интересном положении.
@svetlana_khodchenkova
Сама актриса предпочла никак не реагировать на столь смелые домыслы подписчиков. Также отметим, что Ходченкова предпочитает на делиться деталями своей личной жизни.
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Теги:
Звёзды , Светлана Ходченкова
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