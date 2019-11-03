Дочь Евы Польны в критическом состоянии

Дочь известной российской певицы Евы Польны экстренно госпитализировали. Девочка в критическом состоянии доставлена в больницу. инцидент произошел в Подмосковье.

Сейчас 14-летняя дочь Евы Польны находится в реанимации закртытой клиники. Пока она без сознания. Как сообщает телеграм-канал BAZA у девочки был тяжелый приступ астмы.

Вызванные врачи скорой помощи не сумели на месте снять острое состояние и приняли решение доставить ребенка в больницу, где есть необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.