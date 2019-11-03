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Дочь Евы Польны в критическом состоянии 

Рамблер 2 часа назад
Дочь Евы Польны в критическом состоянии
Фото: @polnaeva_official
Дочь известной российской певицы Евы Польны экстренно госпитализировали. Девочка в критическом состоянии доставлена в больницу. инцидент произошел в Подмосковье.
Сейчас 14-летняя дочь Евы Польны находится в реанимации закртытой клиники. Пока она без сознания. Как сообщает телеграм-канал BAZA у девочки был тяжелый приступ астмы.
Вызванные врачи скорой помощи не сумели на месте снять острое состояние и приняли решение доставить ребенка в больницу, где есть необходимое оборудование и квалифицированные специалисты.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему Елена Малышева отказалась лечиться в собственной клинике.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Елена Малышева
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