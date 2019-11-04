Врачи борются за жизнь дочери Клявера и Польны

Врачи борются за жизнь 14-летней дочери Дениса Клявера и Евы Польны

Медики экстренно доставили Эвелину в реанимацию.

Известный артист Денис Клявер вместе с певицей Евой Польной растит дочь. Эвелине 14 лет. Девушка страдает от хронического заболевания дыхательных путей. Как удалось выяснить СМИ, дочь звездных родителей госпитализировали в больницу из-за сильного приступа астмы. Сейчас врачи борются за жизнь Эвелины. Артисты пока ничего не комментируют и не отвечают на звонки. Но пиар-директор Дениса Клявера подтвердила, что его дочь экстренно госпитализировали.

Напомним, певец долгое время скрывал Эвелину от общественности. Артист признавался, что был ошарашен новостью о беременности Евы Польны , однако о браке со звездой никогда не задумывался.

Даже мама Дениса Клявера узнала о внучке лишь спустя три с половиной года после ее появления на свет. Тогда же певец официально удочерил Эвелину. И звездный папа старается как можно чаще видеться с девочкой.

Напомним, Денис Клявер — многодетный отец. Его первенец Тимофей родился в браке артиста со второй женой Юлией в 2001 году.

В 2005 году появилась на свет дочь певца Эвелина (мама девочки — Ева Польна, экс-солистка группы «Гости из будущего»). С 2006 года исполнитель состоит в отношениях с возлюбленной Ириной, в 2010-м пара оформила брак, в 2013-м появился на свет третий малыш Дениса Клявера сын Даниэль.