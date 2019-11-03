«Мама лежит, молчит, нас не узнает»: сын Тереховой рассказал о родительнице

Сын легендарной актрисы Маргариты Тереховой Александр в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о текущем состоянии своей матери. Женщине сейчас 76 лет. Последние восемь лет она страдает болезнью Альцгеймера.

«У нее стабильно тяжелое состояние. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она сама не может сказать, чтобы ее не показывали в таком виде всей стране. Она великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому», — сказал сын Тереховой.

По его словам, они с сестрой делают все для матери.

«Мы стараемся. Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Кушает пока еще хорошо. Сама погулять уже не может. Недавно положили ее в больницу. Провели хорошее полноценное обследование», — сказал мужчина.

Сын Тереховой также отметил, что актрису постоянно навещают родные люди.