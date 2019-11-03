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«Мама лежит, молчит, нас не узнает»: сын Тереховой рассказал о родительнице 

Teleprogramma.pro + ещё 3 4 часа назад
«Мама лежит, молчит, нас не узнает»
Фото: Teleprogramma.pro
Сын легендарной актрисы Маргариты Тереховой Александр в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о текущем состоянии своей матери. Женщине сейчас 76 лет. Последние восемь лет она страдает болезнью Альцгеймера.
«У нее стабильно тяжелое состояние. У нас с Аней, моей сестрой, четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит плохо. Она сама не может сказать, чтобы ее не показывали в таком виде всей стране. Она великая актриса, поэтому не хотим ее показывать никому», — сказал сын Тереховой.
По его словам, они с сестрой делают все для матери.
«Мы стараемся. Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Кушает пока еще хорошо. Сама погулять уже не может. Недавно положили ее в больницу. Провели хорошее полноценное обследование», — сказал мужчина.
Сын Тереховой также отметил, что актрису постоянно навещают родные люди.
«К ней приходят родственники. Песни поют, стихи читают. Ей нужно такое общение, чтобы болезнь не прогрессировала. Она уже не говорит. Сейчас она в другом своем измерении. Процесс начался примерно восемь лет назад. Прогноз врачей здесь один — лучше точно не будет. Мы прилагаем все усилия. Массажи делаем», — сказал Александр Терехов.
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Теги:
Звёзды , Другое , Маргарита Терехова , Александр Терехов , НТВ
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