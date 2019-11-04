Насилие в 15 и неудачный брак: все о Деми Мур

Насилие в 15 лет, три дочери и неудачный брак с молодым актером: все о личной жизни звезды 90-х Деми Мур

Многие поклонники думают, что знают о легендарных актрисах все, однако что-то самые известные голливудские и европейские кинодивы XX века умудрились оставить за завесой тайны, как настоящие женщины-загадки. WMJ.ru продолжает рассказывать о всех тайнах личной жизни культовых звезд.

Самые известные роли этой роскошной американской актрисы пронизаны феминистскими идеями и борьбой женщины за свои права.

«Привидение», «Стриптиз» и «Солдат Джейн» — это фильмы, принесшие Деми Мур любовь зрителей и толпы поклонников. Мать трех взрослых дочерей, со временем Деми, кажется, становится только очаровательнее.

Весь ее имидж годами строился вокруг несокрушимой, смелой сексуальности, неувядаемой молодости и безупречных внешних данных.

Однако Деми всегда страшно не хватало любви. Именно ее звезда искала, снимаясь в кино, соблазняя одного за другим мужчин, рожая детей. Страх остаться в одиночестве преследует ее с самого детства. Но обо всем по порядку.

Деметра Джин родилась, когда ее матери Вирджинии Кинг было всего 18 лет. Отец, Чарльз Хармон, бросил их, когда малышке было всего два месяца. Мать вскоре снова вышла замуж за предпринимателя Дэна Гайнса (давшего Деми ее девичью фамилию), но и этот союз не стал счастливым.

Отчим бил мать, они оба много пили, а в 15 лет Деми узнала, кто ее настоящий отец — но это знание не принесло ей ничего хорошего, ведь Чарльз с юности употреблял запрещенные вещества. К 1980 году все попытки отчима разбогатеть (с этой целью он без конца колесил по Америке, таская с собой всю семью, в которой появился еще и единоутробный брат Деми Морган) не увенчались успехом, и он покончил с собой.

Воспоминания о детстве для Деми Мур — это пьяные дебоши в семье и частые переезды. Актриса рассказала в одном из интервью, что семья поменяла не менее 40 городов, где останавливалась максимум на полгода. Мать Деми не раз попадала в полицейский участок. Ее задерживали за пьянство за рулем и домашние скандалы.

Забегая вперед, отметим, что недавно свет увидела автобиография Деми Мур. Для большинства поклонников многие факты из жизни кумира стали откровением. Так, Мур поведала, что ее изнасиловали в возрасте 15 лет.

Причем Деми не называет изнасилование случайным, ведь, по словам Мур, этим мужчиной оказался хороший знакомый матери, к которому та заехала, чтобы просто передать ключи.

Насильник не пытался сделать все быстро и после сбежать, наоборот, он начал разговаривать с девушкой уже после того, как все произошло. Как узнала Мур, мужчина попросту посчитал ее девушкой легкого поведения, а также шокировал подростка информацией, что ее якобы продала собственная мать за пятьсот долларов.

Фредди Мур

Стремясь к самостоятельности, в возрасте шестнадцати лет Деми Мур решила бросить школу и начала работать в модельном агентстве, после того как накопила достаточно денег на операцию по исправлению ее врожденного косоглазия. А в 17 лет Деми… вышла замуж. За первого, кто позвал. Ее супругом стал рок-музыкант Фредди Мур, который был старше возлюбленной на 12 лет. Целью того скоропалительного замужества было желание Деми поскорее избавиться от опеки и постоянных истерик матери. Фредди, казалось, понимал юную Деми и готов был окружить ее любовью и вниманием, в которых она так остро нуждалась. Но хватило его только на четыре года.

Она всякий раз заставляла меня чувствовать, что, если я хоть на секунду перестану ее любить, она убьет себя. Деми постоянно находилась во власти необузданной ревности и чувства незащищенности, опасности, страха,

— признался однажды Фредди. В итоге он ушел к другой женщине. А Деми пустилась во все тяжкие, вступив в знаменитую голливудскую «банду» 80-х, где заводилами были молодые актеры Роб Лоу Эмилио Эстевес , прославившиеся не столько ролями в кино, сколько сексуальными скандалами и пристрастием к алкоголю и запрещенным веществам.

К тому времени стройная и красивая девушка с необычной внешностью действительно начала свой путь в Голливуд. Еще в модельном агентстве Деми Мур познакомилась с Настасьей Кински , которая уже была занята в кино, и подруги вместе стали снимать квартиру в Лос-Анджелесе. Именно Настасья посоветовала юной артистичной особе попробовать в кино и себя.

Все началось с роли в фильме Стэнли Донена «Во всем виноват Рио», где Мур снималась вместе с Майклом Кейном . В этой картине она впервые обнажила грудь, что и обеспечило ей в дальнейшем роли, на которые решались далеко не все голливудские звезды. Актриса быстро завоевала амплуа независимой, сексуальной и феминистски настроенной молодой женщины. Но везде Деми Мур получала лишь роли второго плана, которые никакого успеха ей не приносили.

Брюс Уиллис

Она думала, что слава проходит мимо. Провалы на съемках, бесконечные ссоры с матерью… Шел конец 1980-х, когда уже довольно известный актер Брюс Уиллис среди веселой толпы нашел красивую брюнетку с трогательным взглядом. Актриса имела на тот момент разве что пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам и плавно летела в никуда. Тут надо бы сказать, что Брюс оказался для нее спасительным лучом… но нет. На момент их знакомства Уиллис был законченным алкоголиком и бабником. При этом съехались они сразу. Оба из неблагополучных семей, из рабочих кварталов, со схожими привычками, с общими друзьями, она только начинали свой путь.

Вместе они продолжали пьянствовать и закатывать друг другу бурные скандалы с драками и полицией, пока Мур не забеременела. Когда Деми призналась Брюсу, что ждет первенца, они договорились, что с разгульной жизнью заканчивают. Ближайшее окружение пары делало ставки на то, сколько эти ребята продержатся, но Деми и Брюс были настроены серьезно.

На долгих 12 лет Брюс стал якорем для вечно мятущейся Деми. Она рожала детей (после появления на свет в 1988 году старшей дочери Румер Мур родила еще двух — в 1991-м Скаут и в 1994-м Таллулу), наслаждалась славой, богатством и открывшимися перед ней фантастическими возможностями. Она даже стала первой из актрис, получивших гонорар больше 10 миллионов долларов: в фильме «Стриптиз» режиссер Эндрю Бергман видел только ее и не смог отказать.

Надо заметить, что и готовилась она тщательно — не только брала уроки танца у шеста, но и без единого сомнения легла под нож пластического хирурга, чтобы предстать перед зрителем в сногсшибательной форме.

Все получилось: Деми была как никогда соблазнительна и с шестом и со своим телом управлялась профессионально. Однако фильм в прокате провалился, а Мур тогда назвали самой плохой актрисой года. В этот же период Деми заслужила репутацию крайне заносчивой дивы, постоянно морочащей голову студийным боссам своими непомерными требованиями.

Казалось, в жизни Мур все окончательно и бесповоротно наладилось лучше некуда и душевные раны давно затянулись и зажили. Но первая пробоина в любовной лодке Уиллиса и Мур появилась, когда Деми заподозрила Брюса в изменах. Она начала беспричинно ревновать мужа, являться на его съемки, обвинять его во флирте со статистами, устроила скандал пышногрудой и молодой няне их детей, выгнала ее из дома с оскорблениями и даже попала за это в суд.

Мур снова засомневалась, что ее любят. В отместку мужу Деми стала флиртовать с юным Лео Ди Каприо. Журналисты раздули настоящий скандал, и, поверив сплетням, Уиллис тут же нашел среди малоизвестных актрис точную копию Мур в молодости — Мишель Хойт. Он снял девушке квартиру, где останавливался, бывая в Нью-Йорке, и «случайно» показал жене счета. Деми была вне себя. Она немедленно опровергла все слухи о своем романе с Леонардо и подала на развод.

Тогда, в 1996-м, я получила несколько ударов наотмашь — от близких людей, от дальних, от коллег, от критиков. Я чувствовала себя непонятой. И не могла объясниться. Знаю, что отношения выясняют, чтобы они стали ясными. Но не знаю как, не владею инструментами,

— призналась Мур в интервью журналу Psychologies.

Деми практически исчезла из Голливуда на несколько лет, превратившись в «отчаянную домохозяйку» и посвятив себя воспитанию дочерей на ранчо в Айдахо. Но девочки росли, и вскоре она поняла — если сама о себе не позаботится, никто не примчится возвращать ее в список звезд категории «А». Деми принялась маниакально работать над собой — с неутомимостью олимпийской чемпионки она выстраивала заново свой образ секс-символа. Пластические операции, персональный тренер, врач-диетолог, тренировки до изнеможения — и зрители в результате были потрясены сногсшибательным видом Деми Мур в бикини в фильме «Ангелы Чарли: Полный вперед».

Эштон Катчер

Оценили посвежевшую красавицу не только режиссеры, которые вновь стали звать Деми в различные проекты, — молодые мужчины стали виться вокруг знаменитости. В их числе был и Эштон Катчер. Актера не смущало, что Мур на 16 лет старше.

Злые языки поговаривали, что для Деми отношения с Эштоном просто пиар-ход, и поначалу объясняли их ее желанием в очередной раз попасть на обложки. Но, к удивлению многих, в 2005 году Катчер и Мур поженились. На свадьбе присутствовал бывший муж актрисы Брюс Уиллис, с которым Деми умудрилась сохранить хорошие отношения.

Когда начался наш роман, мы ничего не ждали друг от друга. Ни обязательств, ни планов. Но мы вместе. Потом я поняла: мы из одного «корня». У Эштона было похожее детство. Он вырос в Айове, родители — рабочие на заводе. У него брат-близнец, больной церебральным параличом. И заботился о нем всегда Эштон. Он тоже стал тем, кем он стал, без чьей-либо поддержки,

— заявила Мур журналистам.

Продолжалось все это целых семь лет, но, к сожалению, большая разница в возрасте все-таки сыграла свою роковую роль. Последний год перед разрывом Деми и Эштон изо всех сил пытались сохранить хорошую мину при плохой игре. Они без конца выясняли отношения. Несколько попыток супругов завести общего ребенка закончились трагически — у Деми шел выкидыш за выкидышем. По слухам, она предлагала супругу вариант с усыновлением, категорически им отвергнутый.

Катчер по-настоящему осознал: ему грозит навсегда остаться лишь отчимом взрослых дочерей жены, а о собственных наследниках забыть. Есть предположение, что именно поэтому Эштон и «пошел налево». Сначала Мур узнала о его романе с безвестной 22-летней американкой, а потом об открытых отношениях с актрисой Милой Кунис

И снова тяжелый разрыв, депрессия, запрещенные вещества и даже… анорексия. В какой-то момент Деми попала в больницу в бессознательном состоянии — ее забрала скорая с одной из вечеринок.

В частной клинике в Калифорнии актриса прошла реабилитацию, поддалась на уговоры дочерей быстро подписать документы на развод и покончить с этой историей, а потом уехала восстанавливаться на Багамы, где провела несколько месяцев и вернулась в хорошей форме.

Сейчас Мур снимается в основном в независимых проектах, зато часто бывает на обложках журналов. Звезде за 50, но ей по-прежнему приписывают романы с молодыми мужчинами. Однако официально она остается одна и сплетни не комментирует.