Бывшая разведчица поведала о мистических местах

Красавица и телеведущая Анна Чапман, за которой тянется слава шпионки, рассказала читателям своего инстаграма о том, что хочет посетить несколько мистических мест.
«В начале года я для себя составила список мест, куда хочу попасть. Конечно, в основном мистических. Одним из пунктов назначения оказался паломнический Путь Сантьяго в Испании в 800 км. Проходить его примерно 1,5 месяца», — написала Чапман*
Однако паломничество осложняется тем, что его надо проходить в одиночестве. Об этом Анна прочитала в книге.
«В данный момент готовлюсь. Читаю все об этих местах. Любимой книгой, о которой не могу не рассказать, стала Неудержимая. Она меня написана так глубоко, так просто и проникновенно. Потому что писала психолог. Главной неожиданностью по ее мнению — то, что путь лучше проходить одной. Я то сразу первым делом организовала себе веселую компанию», — написала телеведущая*
После этого сообщения Анна спросила подписчиков бывали ли они в паломничестве и что они вообще думают насчёт этого.
*Орфография-пунктуация и стиль автора сохранены