Бывшая разведчица поведала о мистических местах в которые хочет попасть

Красавица и телеведущая Анна Чапман , за которой тянется слава шпионки, рассказала читателям своего инстаграма о том, что хочет посетить несколько мистических мест.

«В начале года я для себя составила список мест, куда хочу попасть. Конечно, в основном мистических. Одним из пунктов назначения оказался паломнический Путь Сантьяго в Испании в 800 км. Проходить его примерно 1,5 месяца», — написала Чапман*

Однако паломничество осложняется тем, что его надо проходить в одиночестве. Об этом Анна прочитала в книге.

«В данный момент готовлюсь. Читаю все об этих местах. Любимой книгой, о которой не могу не рассказать, стала Неудержимая. Она меня написана так глубоко, так просто и проникновенно. Потому что писала психолог. Главной неожиданностью по ее мнению — то, что путь лучше проходить одной. Я то сразу первым делом организовала себе веселую компанию», — написала телеведущая*

После этого сообщения Анна спросила подписчиков бывали ли они в паломничестве и что они вообще думают насчёт этого.

*Орфография-пунктуация и стиль автора сохранены