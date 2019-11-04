Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снова один: Леонид Барац развелся с молодой женой 

Eva.ru + ещё 4 6 часов назад
Барац развелся с молодой женой
Фото: Instagram
Несколько недель назад участник «Квартета И» оказался в центре скандала. Режиссер комедий обвинил Леонида Бараца в связи с его возлюбленной. Многих поклонников артиста интересовало, как на эту новость отреагировала супруга Леонида. Но, как выяснилось, уже некоторое время актер — свободный мужчина: пара оформила развод.
Актера Леонида Бараца несколько дней назад назвали «разлучником». Режиссер Роман Каримов заявил, что его возлюбленная была уличена в адюльтере с известным артистом.
По словам Романа, Леонид знал, что девушка состоит в отношениях, но все же проявлял к ней внимание.
Сам актер отказался комментировать ситуацию, а его супруга выключила телефон.
Оказалось, что личная жизнь Леонида его молодую супругу больше не интересует. Пара оформила развод. По словам друзей актера, инициатива исходила именно от него. Кризис в отношениях наступил из-за того, что супруги живут в разных странах.
Анна, жена Леонида, отказалась переезжать из Киева в Москву, где сейчас живет и работает актер. Гостевой брак стал тяготить артиста. Он признавался, что после удачных спектаклей очень тяжело возвращаться в пустую квартиру, где его никто не ждет.
Он принял непростое решение расстаться с супругой и снова стать свободным. Хотя после развода с первой женой, с которой Леонид прожил двадцать лет, он уверял, что не умеет долго быть одиноким и мечтает о семье.
«Одиноко приходить домой, когда там никого нет. Особенно после спектакля, где тебя только что так любили. Я даже придумал определение для этого состояния: меня никто не любит, кроме всех», — признался Леонид.
Видео дня. Как Бабкиной удается удерживать молодого мужа
Eva.ru: последние новости
Александра Градского срочно прооперировали накануне юбилея Александра Градского срочно прооперировали накануне юбилея В очередь, девушки! Самые притягательные холостые олигархи В очередь, девушки! Самые притягательные холостые олигархи Папина радость: Оксана Самойлова и Джиган снова станут родителями Папина радость: Оксана Самойлова и Джиган снова станут родителями
Женский форум2 
Теги:
Звёзды , Леонид Барац , Роман Каримов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причины и последствия супружеской измены
Причины и последствия супружеской измены
Как мыть контейнеры в посудомоечной машине
Как мыть контейнеры в посудомоечной машине
Как женщине совместить семью и работу
Как женщине совместить семью и работу
Как итальянки укрощают строптивых мужчин
Как итальянки укрощают строптивых мужчин
Пять простых способов сжечь жир без упражнений
Пять простых способов сжечь жир без упражнений 1
Видео
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
00:49
Хью Джекман порадовал своего фаната на концерте
Звёзды
Что происходит за МКАДом
03:26
Что происходит за МКАДом
Психология
Как быстро заснуть, не ворочаясь в постели
03:12
Как быстро заснуть, не ворочаясь в постели
Здоровье
Ивлеева отреагировала на слухи о проблемах в браке
02:03
Ивлеева отреагировала на слухи о проблемах в браке
Звёзды
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем
02:17
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем
Любовь
В Москве начали продавать 11-метровые квартиры
00:56
В Москве начали продавать 11-метровые квартиры
Дом и сад
Нинидзе подтвердила роман с Виторганом
00:17
Нинидзе подтвердила роман с Виторганом
Звёзды
Что будет с коллекцией драгоценностей Зыкиной
01:22
Что будет с коллекцией драгоценностей Зыкиной
Звёзды
Французский деликатес запрещают есть американцам
00:35
Французский деликатес запрещают есть американцам
Еда
Как правильно обращаться с тыквой
02:53
Как правильно обращаться с тыквой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение