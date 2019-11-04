Снова один: Леонид Барац развелся с молодой женой

Несколько недель назад участник «Квартета И» оказался в центре скандала. Режиссер комедий обвинил Леонида Бараца в связи с его возлюбленной. Многих поклонников артиста интересовало, как на эту новость отреагировала супруга Леонида. Но, как выяснилось, уже некоторое время актер — свободный мужчина: пара оформила развод.

Актера Леонида Бараца несколько дней назад назвали «разлучником». Режиссер Роман Каримов заявил, что его возлюбленная была уличена в адюльтере с известным артистом.

По словам Романа, Леонид знал, что девушка состоит в отношениях, но все же проявлял к ней внимание.

Сам актер отказался комментировать ситуацию, а его супруга выключила телефон.

Оказалось, что личная жизнь Леонида его молодую супругу больше не интересует. Пара оформила развод. По словам друзей актера, инициатива исходила именно от него. Кризис в отношениях наступил из-за того, что супруги живут в разных странах.

Анна, жена Леонида, отказалась переезжать из Киева в Москву, где сейчас живет и работает актер. Гостевой брак стал тяготить артиста. Он признавался, что после удачных спектаклей очень тяжело возвращаться в пустую квартиру, где его никто не ждет.

Он принял непростое решение расстаться с супругой и снова стать свободным. Хотя после развода с первой женой, с которой Леонид прожил двадцать лет, он уверял, что не умеет долго быть одиноким и мечтает о семье.